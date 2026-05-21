Елена Зеленская поразила символической вышиванкой за 18 тысяч: что означает орнамент

11:19 21.05.2026 Чт
3 мин
Один символ на рукавах образа первой леди имеет очень неожиданное значение
aimg Катерина Собкова
Елена Зеленская поразила символической вышиванкой за 18 тысяч: что означает орнамент Елена и Владимир Зеленские (фото: instagram.com/zelenskyy_official)
Сегодня, 21 мая, в Украине и мире отмечают День вышиванки. Традиционно Владимир и Елена Зеленские опубликовали совместное фото в вышитых рубашках.

Образ Елены Зеленской

Первая леди выбрала рубашку, которая сочетает в себе высокую моду, традиционные смыслы и современную элегантность.

Крой и силуэт

Вышиванка имеет свободный силуэт с выразительными пышными рукавами-регланами, которые плавно собираются на манжетах. Горловина оформлена круглым вырезом с деликатным синим кантом и тонкими кистями-завязками.

Орнамент и его символизм

Главная особенность образа - массивная вышивка в насыщенных синих тонах, густо заполняющая рукава.

Этот аутентичный узор несет в себе глубокую смысловую нагрузку: он символизирует бесконечное продолжение рода, крепкую связь между поколениями, семейное благополучие, достаток и защиту семьи.

Кроме этого, такой орнамент издавна считался особым оберегом и помощником для молодых женщин в поисках своей судьбы.

"Вышивка тамбуром доказывает, что создать что-то прекрасное можно и без узлов. Совершенно вчистую. Иметь такую ​​рубашку - это к счастью и к гладкой судьбе", - отмечают на странице бренда.

Стилизация

Елена Зеленская заправила рубашку в классические черные брюки с высокой посадкой, что удачно подчеркивает талию. Образ завершают лаконичные круглые серьги и элегантно собранная прическа.

Бренд и стоимость

Это вышиванка от известного украинского модного бренда Varenyky Fashion, модель имеет символическое название "Дерево Рода". Рубашка создана из 100% натурального льна, а ее стоимость на официальном сайте производителя составляет 18 500 гривен.

Сколько стоит вышиванка Елены Зеленской (фото: instagram.com/varenykyfashion.official)

Образ Владимира Зеленского

Президент традиционно продемонстрировал сдержанный, строгий и мужественный стиль, который идеально балансирует с ярким выходом первой леди.

Цвет и ткань

Рубашка глубокого черного цвета, выполнена из плотного натурального льна с выразительной текстурой.

Крой

Модель имеет современный прямой крой и лаконичный воротник-стойку, застегивающийся под горло, отсылая к сдержанному милитари-этно стилю.

Орнамент

Центральная часть рубашки украшена широкой вертикальной планкой с геометрической вышивкой. Узор выполнен нитками в тон ткани (эффект монохрома), что создает объемную фактуру без лишнего цветового акцента.

Стилизация

Президент надел вышиванку навыпуск в сочетании с черными брюками, создав минималистичный total-black образ, где все внимание сосредоточено на рельефе и символичности украинского орнамента.

Елена и Владимир Зеленские (фото: instagram.com/zelenskyy_official)

В 5 областях Украины начались масштабные проверки из-за угрозы с севера: что важно знать
