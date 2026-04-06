Дешевле, чем паска. Как я испекла краффин по рецепту из интернета и что из этого получилось

Почему краффин

Хотя я и люблю панеттоне, но печь его рисковать не стала. Зимой у меня уже была одна попытка, правда, неудачная.

Дело в том, что для панеттоне нужна специальная мука с высоким содержанием белка (Manitoba). Тесто из нее получается чрезвычайно липкое и вручную хорошо его замесить, чтобы оно тянулось как резинка, у меня не получилось. Я уже молчу о том, как я обошла все магазины в поисках той Manitoba, а уже когда заказала в интернете, увидела ее в ближайшем супермаркете.

С коломба тоже не все так просто - ждать 12 часов, пока тесто подойдет, я не готова. Поэтому, решила испечь краффин. Хотя подруга и запретила мне что-то готовить, чтобы ей не приходилось вписывать "сверхурочные" калории в свой рацион. Хорошо, что Пасха раз в год, да Мария?

Фото: краффины (Ирина Гамерская)

Цена вопроса

На ингредиенты для теста я потратила 306 гривен. Это, кстати, вдвое дешевле, чем на паску. И еще 186 гривен ушло на начинку, ну и формы - 59,96 гривен за 4 штуки.

Ингредиенты на тесто:

дрожжи - 6,99 грн

молоко -58,49 грн

ванильный сахар - 2 49 грн

сахар (900 г) - 38,99 грн

яйца (10 штук) - 88,99 грн

мука - 30,59 грн

масло - 79,99 грн

Начинка:

корица молотая - 11,49 за 1 упаковку

сахарная пудра - 14,99

маковая начинка - 60,99

клюква - 99 грн за 250 г

сахарная пудра - 14,99 грн

Рецепт

Первый шаг - опара

молоко - 200 мл

дрожжи (не сухие) - 25 г

сахар - 1 столовая ложка

мука - 1 столовая ложка

Для приготовления опары я немного подогрела молоко, растопила в нем дрожжи, а затем добавила сахар и муку и хорошо перемешала. Вот и все, опара готова. Ей нужно некоторое время постоять, чтобы подойти. Где-то минут 15.

Второй шаг - тесто

яйца - 1 штука и 2 желтка

сахар - 100 г

ванильный сахар - 10 г

масло - 80 г

мука - 500 г

Пока опара настаивалась я взбила миксером яйца, сахар и ванильный сахар. Затем добавила к этой смеси уже готовую опару (она увеличилась в объеме где-то втрое).

Далее в ход пошло масло. Поскольку я его купили только сегодня и времени таять у него не было - я растопила его на водяной бане. Все это хорошо перемешала и добавила муку. После этого замешанное тесто оставила подходить на 1,5 часа.

Третий шаг - начинка

Этот шаг оказался самым длинным. Здесь мне понадобилось еще 40 граммов масла - по 10 г на каждый краффин.

Фото: ингредиенты для краффина (Ирина Гамерская)

Поэтому, когда тесто подошло, я разделила его на четыре части. Я решила делать краффин с различными начинками.

Первая - маковая. Маковую начинку я купила уже готовую, ее нужно было только залить кипятком и размешать. Это я сделала еще пока ждала тесто.

Вторая - клюква. Сушеную клюкву я тоже заранее залила горячей водой, а когда она остыла - слила лишнюю жидкость.

Третья - корица. Здесь все просто, взяла пригоршню молотой корицы и перемешала ее с сахаром.

Четвертая - микс корицы и клюквы.

Как я уже говорила, тесто я разделила на четыре части. Первый краффин будет маковый. И это моя ошибка. Лучше маковую начинку оставить на последнюю порцию, если не хотите, чтобы мак "пробрался" в каждый краффин.

Чтобы сформировать сам краффин нужно сделать 7 шагов:

раскатать тесто в форме прямоугольника, смазать прямоугольник маслом, равномерно разложить начинку, скрутить тесто в трубочку, разрезать трубочку пополам по длине, но не до конца, скрутить каждый конец в форме улитки, положить одну улитку поверх другой.

Уже сформированные краффины я положила в формы и подождав еще 40 минут отправила в разогретую духовку: 180 градусов. Печь +-40 минут.

Фото: краффины (Ирина Гамерская)

Что по калориям

Калории мне помог подсчитать искусственный интеллект. Поэтому, по расчетам ИИ, после выпекания должно получиться 1,1 кг краффинов на 4 000 калорий. А вот калорийность каждого краффина будет немного отличаться. Это зависит от начинки:

с маком: примерно 1050-1100 ккал.

с клюквой: примерно 980-1030 ккал.

с корицей и сахаром: примерно 950-1000 ккал.

А вот на 100 граммов в среднем 365-380 ккал. Не так уж и страшно. ИИ говорит, чтобы "отработать" 100 г крафина (380 ккал): нужно около 1 часа 50 минут спокойной прогулки или 50 минут интенсивной силовой тренировки в зале.