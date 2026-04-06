Дешевле, чем паска. Как я испекла краффин по рецепту из интернета и что из этого получилось

Паска - не единственная выпечка, которую можно приготовить на Пасху. Есть несколько альтернатив, в частности, популярные панеттоне и менее известные - коломба, а также краффины.
Как я пекла краффин по рецепту из интернета и что из этого получилось - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Хотя я и люблю панеттоне, но печь его рисковать не стала. Зимой у меня уже была одна попытка, правда, неудачная.
Дело в том, что для панеттоне нужна специальная мука с высоким содержанием белка (Manitoba). Тесто из нее получается чрезвычайно липкое и вручную хорошо его замесить, чтобы оно тянулось как резинка, у меня не получилось. Я уже молчу о том, как я обошла все магазины в поисках той Manitoba, а уже когда заказала в интернете, увидела ее в ближайшем супермаркете.
С коломба тоже не все так просто - ждать 12 часов, пока тесто подойдет, я не готова. Поэтому, решила испечь краффин. Хотя подруга и запретила мне что-то готовить, чтобы ей не приходилось вписывать "сверхурочные" калории в свой рацион. Хорошо, что Пасха раз в год, да Мария?
Фото: краффины (Ирина Гамерская)
На ингредиенты для теста я потратила 306 гривен. Это, кстати, вдвое дешевле, чем на паску. И еще 186 гривен ушло на начинку, ну и формы - 59,96 гривен за 4 штуки.
Ингредиенты на тесто:
Начинка:
Первый шаг - опара
Для приготовления опары я немного подогрела молоко, растопила в нем дрожжи, а затем добавила сахар и муку и хорошо перемешала. Вот и все, опара готова. Ей нужно некоторое время постоять, чтобы подойти. Где-то минут 15.
Второй шаг - тесто
Пока опара настаивалась я взбила миксером яйца, сахар и ванильный сахар. Затем добавила к этой смеси уже готовую опару (она увеличилась в объеме где-то втрое).
Далее в ход пошло масло. Поскольку я его купили только сегодня и времени таять у него не было - я растопила его на водяной бане. Все это хорошо перемешала и добавила муку. После этого замешанное тесто оставила подходить на 1,5 часа.
Третий шаг - начинка
Этот шаг оказался самым длинным. Здесь мне понадобилось еще 40 граммов масла - по 10 г на каждый краффин.
Фото: ингредиенты для краффина (Ирина Гамерская)
Поэтому, когда тесто подошло, я разделила его на четыре части. Я решила делать краффин с различными начинками.
Первая - маковая. Маковую начинку я купила уже готовую, ее нужно было только залить кипятком и размешать. Это я сделала еще пока ждала тесто.
Вторая - клюква. Сушеную клюкву я тоже заранее залила горячей водой, а когда она остыла - слила лишнюю жидкость.
Третья - корица. Здесь все просто, взяла пригоршню молотой корицы и перемешала ее с сахаром.
Четвертая - микс корицы и клюквы.
Как я уже говорила, тесто я разделила на четыре части. Первый краффин будет маковый. И это моя ошибка. Лучше маковую начинку оставить на последнюю порцию, если не хотите, чтобы мак "пробрался" в каждый краффин.
Чтобы сформировать сам краффин нужно сделать 7 шагов:
Уже сформированные краффины я положила в формы и подождав еще 40 минут отправила в разогретую духовку: 180 градусов. Печь +-40 минут.
Фото: краффины (Ирина Гамерская)
Калории мне помог подсчитать искусственный интеллект. Поэтому, по расчетам ИИ, после выпекания должно получиться 1,1 кг краффинов на 4 000 калорий. А вот калорийность каждого краффина будет немного отличаться. Это зависит от начинки:
А вот на 100 граммов в среднем 365-380 ккал. Не так уж и страшно. ИИ говорит, чтобы "отработать" 100 г крафина (380 ккал): нужно около 1 часа 50 минут спокойной прогулки или 50 минут интенсивной силовой тренировки в зале.