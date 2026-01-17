RU

Зять-иностранец Оли Поляковой шокировал признанием: "Америка - страна третьего мира"

Оля Полякова с дочкой и ее мужем (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Певица Оля Полякова рассказала, что муж ее дочери Маши говорит об Украине. Парень побывал в Киеве и Буковеле, а потом поделился искренним признанием.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Полякова рассказала в интервью Viva.

Каким признанием шокировал зять-иностранец Поляковой

По словам певицы, Эден Пассарелли (именно так зовут мужа ее дочери), был очень впечатлен поездкой в Украину.

"Мы ездили вместе отдыхать. Боже, он благодарит за все! Ему очень понравилась Украина. Он поражен стойкостью наших людей и тем, как мы держимся во время войны", - рассказала Полякова.

При этом муж Маши прямо говорит, что восхищается нашей страной. Он высказывается и о людях, и о том, что видит в Украине.

"Его восхищают наши военные, наши женщины, кухня, природа. Он даже пошутил: "Почему вы называете себя страной третьего мира? По сравнению с вашим развитием, ресторанами, сервисом и заправками - это Америка страна третьего мира", - вспомнила певица.

Маша Полякова с возлюбленным (фото: instagram.com/marypoppers1)

Что известно о муже Маши Поляковой

Дочь певицы вышла замуж в июле 2025 года. Маша и Эден учатся в Беркли, они занимаются музыкой и вместе играют в группе. Избранник Маши признавался, что всегда хотел рано жениться, ведь так он четко будет понимать, что девушка вместе с ним не из-за денег, а из-за искренних чувств.

Свадьба была скромной, Маша и ее возлюбленный официально стали мужем и женой в США, на церемонии присутствовала звездная мама девушки.

