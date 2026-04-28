Зои Кравиц и Гарри Стайлз обручились: сколько стоит кольцо невесты

Зои Кравиц и Гарри Стайлз обручились

В конце апреля актриса и певец спровоцировали слухи о помолвке совместным появлением во время прогулки в Лондоне. Тогда на безымянном пальце звезды "Бэтмена" заметили кольцо с массивным камнем.

Впоследствии инсайдеры подтвердили помолвку. По их словам, Гарри "полностью влюблен", а Зои "на седьмом небе от счастья".

Источники сообщают, что несмотря на плотные графики, влюбленные стараются проводить как можно больше времени вместе и уже фактически построили совместную жизнь.

Зои Кравиц и Гарри Стайлз обручились (фото: Getty Images)

Сколько стоит обручальное кольцо Зои Кравиц

Обручальное кольцо Кравиц вызвало отдельный ажиотаж. Размер центрального камня может составлять от 10 до 12 каратов, а его стоимость - до 800 тысяч долларов. Это более 35 миллионов гривен.

Как сообщается, удлиненный бриллиант прямоугольной формы оправлен в рамку из желтого золота. Вероятно, дизайн кольца создан брендом Jessica McCormack, с которым актриса сотрудничала ранее.



Что известно об отношениях пары

Актриса и певец начали встречаться в августе 2025 года - тогда их впервые заметили вместе в Риме. Впоследствии они не скрывали отношений и регулярно появлялись вместе в Лондоне и Нью-Йорке.

Впоследствии Стайлз познакомился с родителями Зои - музыкантом Ленни Кравицем и актрисой Лизой Боне. Отношения пары развивались стремительно и в конце концов привели к помолвке.

Что касается прошлых романов, то Зои в 2024 году разорвала помолвку с Ченнингом Татумом, а Гарри встречался с Оливией Уайлд, Тейлор Расселл и Эмили Ратаковски.