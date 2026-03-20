Золотой прыжок Магучих на ЧМ-2026: видео победной попытки и первые эмоции чемпионки

Особая мотивация и психологическое давление

Ярослава призналась, что ехала на чемпионат мира в польский Торунь с четким намерением завоевать именно золотую награду. По ее словам, ключевым моментом финала стало психологическое давление на отметке 2.01 метра, когда сразу четыре соперницы демонстрировали высокий уровень.

"Понимала, что надо прыгать все с первой попытки. Особенно после 1.99 м, когда четыре девушки взяли высоту. Я знала: 2.01 м надо покорять сразу, потому что ошибка может стоить "золота". Я прыгнула и выиграла, вот так просто", - сказала Магучих в комментарии "Суспільному Спорт".

Также чемпионка отметила, что несмотря на победу, видит пространство для совершенствования. Особую мотивацию Ярославе добавило то, что последние четыре месяца она провела в Украине, что помогло ей восстановиться морально.

Самая титулованная в истории Украины

Победа в Торуне сделала Ярославу Магучих самой титулованной украинской легкоатлеткой в истории чемпионатов мира в помещении. Теперь в ее активе полный комплект наград и статус двукратной чемпионки (2022, 2026).

Самые титулованные украинцы на ЧМ в помещении:

Ярослава Магучих (прыжки в высоту) - 2 "золото" + 1 "серебро" + 1 "бронза" = 4 награды Наталья Добрынская (пятиборье) - 1+2+0 = 3 Александр Багач (толкание ядра) - 1+1+1 = 3 Юрий Билоног (толкание ядра) - 1+0+2 = 3

Триумф украинок

Финал в Торуне стал настоящим триумфом украинской школы прыжков. Ярослава Магучих стала единственной, кто преодолел планку на высоте 2.01 м. Еще одну награду в копилку сборной добавила Юлия Левченко, которая с результатом 1.99 м завоевала "серебро", разделив его с австралийкой Николой Олислагерс и сербкой Ангелиной Топич.

ЧМ-2026. Прыжки в высоту (женщины):