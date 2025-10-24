"Золотой мяч"-2026: появился первый рейтинг претендентов

Что показывает рейтинг

Стоит отметить, что нынче "Золотые мячи" вручают не по итогам календарного года, а за достижения в сезоне. То есть речь идет о лучшем футболисте в сезоне-2025/26, который уже идет полным ходом. Некоторые игроки успели сделать весомую заявку на победу.

Впрочем, понятно, что решающими станут главные события, которые состоятся весной и летом следующего года. В частности, финал Лиги чемпионов, а главное - чемпионат мира-2026.

Поэтому сейчас подобные рейтинги - более чем условны. Тем не менее, с ними также интересно ознакомиться.

Первые фавориты

Итак, по версии экспертов Goal, главным фаворитом сейчас является форвард "Баварии" Гарри Кейн, который на старте этого сезона уже забил 20 голов за мюнхенский клуб.

На втором месте расположился звездный форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе. На третьем - бомбардир "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд.

В рейтинг не попал действующий обладатель приза - Усман Дембеле из французского ПСЖ. Но это и неудивительно, почти все начало сезона он пропустил из-за травмы.

Топ-10 претендентов на "ЗМ"-2026: