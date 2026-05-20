Снова в центре внимания: Мадонна заинтриговала смелым сюрпризом для фанов

21:38 20.05.2026 Ср
2 мин
Певица готовит необычный формат подачи музыки, сочетая стиль, образы и кинематографическую эстетику
Крижанівська Наталя
Мадонна презентовала миру визуальный фильм (фото: Getty Images)

Мадонна снова оказалась в центре внимания медиа и фанов. Всемирно известная певица, известная всему миру экспериментами с формами подачи своих музыкальных работ, анонсировала новый визуальный проект, снятый по мотивам ее нового альбома.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Variety.

Что известно о Confessions II

Новый проект певицы, который был снят режиссерами Дэвид Торо и Соломоном Чейзом - это 10-минутная визуальная лента, в которой Мадонна объединит музыку, моду, ночную жизнь и свой фирменный стиль.

Визуальная работа построена на первых шести треках из будущего альбома Мадонны "Confessions II", который станет продолжением ее легендарной пластинки "Confessions on a Dance Floor", продемонстрированной миру еще в 2005 году. Каждая песня в ленте - отдельная глава.

По предварительной информации, зрителей ждут эффектные танцевальные сцены, неоновая эстетика и отсылки к эпохе клубной культуры, которая в свое время сделала Мадонну символом поп-музыки.

Поп-дива Мадонна (фото: Getty Images)

Когда ждать премьеру

Премьера "Confessions II" запланирована на 5 июня 2026 года. Впервые ленту покажут на Tribeca Festival (Нью-Йорк) в легендарном Beacon Theatre.

Новый визуальный проект Мадонны по праву можно называть одним из самых ожидаемых музыкальных релизов лета, ведь именно она в очередной раз доказывает фанам, что даже после десятилетий на сцене способна задавать собственные тренды в мире поп-культуры.

