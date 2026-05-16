Уничтожил соперника в третьем раунде: олимпийский чемпион Хижняк снова шокировал ринг

10:19 16.05.2026 Сб
2 мин
Наш чемпион решил не останавливаться на Париже и уже замахнулся на историческое достижение
aimg Екатерина Урсатий
Александр Хижняк (фото: Getty Images)

Украинский боксер, двукратный призер Олимпийских игр Александр Хижняк триумфально вернулся на любительский ринг. В первом же поединке в составе сборной Украины на международном турнире в Сербии он одержал досрочную победу.

Свой последний бой в любительском статусе Полтавский Танк провел на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Тогда наш боксер завоевал желанное "золото" в изнурительном финале, собрав полную коллекцию главных спортивных наград планеты.

После парижского триумфа Александр решил попробовать силы в профессионалах.

В марте на грандиозном вечере бокса от промоутерской компании Александра Усика Хижняк дебютировал с молниеносного нокаута в первом раунде, уничтожив колумбийца Уильяма Барона.

Тем не менее, как оказалось, прощаться с олимпийским боксом звездный украинец не собирается.

Снова в игре: как прошел бой в Белграде

Хижняк присоединился к национальной сборной Украины на престижном турнире в Белграде в своей традиционной весовой категории до 80 кг.

Первым испытанием для нашего чемпиона после длительного перерыва стал представитель Турции Эмре Парлак.

Интриги или конкурентного противостояния не получилось: Александр с первых секунд включил свой фирменный бешеный прессинг.

Турку удалось продержаться лишь до третьего раунда, где рефери вынужден был остановить одностороннее избиение и зафиксировать победу Хижняка техническим нокаутом.

Уникальный путь Александра Хижняка: что известно

  • Олимпийский лидер: 30-летний полтавчанин является одним из самых титулованных боксеров в истории Украины. Он выступал на двух Олимпиадах подряд и дважды сражался в финалах (в Токио-2020 завоевал "серебро", а в Париже-2024 - "золото").
  • Абсолютная коллекция: В активе Хижняка есть золотые медали чемпионатов Европы и мира 2017 года, а также две победы на Европейских играх (в 2019 и 2023 годах).
  • Грандиозная цель: В дальнейшем украинец планирует уникальный эксперимент - совмещать выступления в профессиональном ринге и олимпийском боксе (что официально разрешено с 2016 года). Главный ориентир Александра - поездка за вторым олимпийским "золотом" на Игры-2028 в Лос-Анджелесе.
