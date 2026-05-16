Уничтожил соперника в третьем раунде: олимпийский чемпион Хижняк снова шокировал ринг

Свой последний бой в любительском статусе Полтавский Танк провел на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Тогда наш боксер завоевал желанное "золото" в изнурительном финале, собрав полную коллекцию главных спортивных наград планеты.

После парижского триумфа Александр решил попробовать силы в профессионалах.

В марте на грандиозном вечере бокса от промоутерской компании Александра Усика Хижняк дебютировал с молниеносного нокаута в первом раунде, уничтожив колумбийца Уильяма Барона.

Тем не менее, как оказалось, прощаться с олимпийским боксом звездный украинец не собирается.

Снова в игре: как прошел бой в Белграде

Хижняк присоединился к национальной сборной Украины на престижном турнире в Белграде в своей традиционной весовой категории до 80 кг.

Первым испытанием для нашего чемпиона после длительного перерыва стал представитель Турции Эмре Парлак.

Интриги или конкурентного противостояния не получилось: Александр с первых секунд включил свой фирменный бешеный прессинг.

Турку удалось продержаться лишь до третьего раунда, где рефери вынужден был остановить одностороннее избиение и зафиксировать победу Хижняка техническим нокаутом.

