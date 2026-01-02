Звезды футбола на World Cup Nations 2026: эксклюзивная трансляция Киевстар ТВ

С 3 по 17 января на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ состоится эксклюзивная трансляция грандиозного события мирового медиафутбола - Kings World Cup Nations 2026.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на релиз Киевстар ТВ.

Турнир объединит 20 сборных из разных стран мира, созданных в формате легендарной Kings League, которая объединяет зрелищность и новую философию игры 7×7.

Матчи будут проходить в Бразилии, на арене Allianz Parque в Сан-Паулу. Среди участников - сборные Бразилии, Аргентины, Германии, Италии, Индии, Саудовской Аравии и других стран, которые сразятся за титул первого чемпиона Kings World Cup Nations.

На поле сойдутся настоящие звезды мирового футбола - Хамес Родригес, Артуро Видаль, Серхио Агуэро, Рикардо Кака и Неймар да Силва Сантос Жуниор.

Формат турнира предусматривает групповой этап и плей-офф, где каждый поединок - настоящее шоу с высокими эмоциями и неожиданными сюжетами. Финал пройдет 17 января 2026 года.

Как посмотреть Kings World Cup Nations 2026

Смотреть турнир вживую можно на канале Медиафутбол на Киевстар ТВ - все матчи доступны в HD-качестве с украинским комментированием.

Всего в разделе "Спорт" на Киевстар ТВ доступны 35 телеканалов, в том числе Setanta Sports, Eurosport, XSPORT, Football Hub и другие.

Удобная навигация, актуальные расписания и тематические подборки позволяют быстро найти матчи любимой команды или спортсмена и не упустить самые интересные моменты. Подписчики любого платного пакета могут наслаждаться трансляциями без ограничений.

Следите за новинками и премьерами в Telegram-канале "Кино для ТБ".