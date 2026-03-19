ua en ru
Чт, 19 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Звезда "Розтину покаже" назвал топ-3 самые красивые актрисы Украины (видео)

16:25 19.03.2026 Чт
2 мин
Среди главных красавиц оказались две известные актрисы и особенная женщина
aimg Сюзанна Аль Мариди
Артемий Егоров (фото: instagram.com/artemy_yehorov)

Актер Артемий Егоров рассказал, кого считает самой красивой женщиной. Он составил личный "топ", в который попали разные артистки.

Как сообщает РБК-Украина, об этом звезда сериала "Розтин покаже" рассказал Алине Шаманской в программе "55 за 5" в "Ранку у великому місті".

Больше интересного: Сумская поразила признанием о своих гонорарах

Кто самая красивая актриса Украины, по мнению Егорова

Первой актер сразу назвал свою жену Алену Тимкову. Артемий не скрывает, что очень счастлив в браке. Отношения дарят ему радость каждый день.

"То, что я просыпаюсь и засыпаю рядом с женой. Я очень люблю солнце, и это всегда меня делает счастливым... И то, что у меня есть моя любимая профессия", - сказал Егоров, когда называл вещи, которые приносят ему счастье.

Звезда &quot;Розтину покаже&quot; назвал топ-3 самые красивые актрисы Украины (видео) Егоров и его жена (фото: instagram.com/helentimkova)

На второе место в свой топ-3 Егоров поставил актрису Ксению Мишину. Вместе с ней он играл в комедии "Сусідка". Им даже пытались приписывать роман.

Впрочем, Артемий отметил, что он никогда не изменял жене, и не собирается этого делать в будущем.

На третье место актер поставил Татьяну Малкову. Вместе их можно увидеть в фильме "S Миколай та загублений лист".


Напомним, 23 марта на ICTV2 выйдет 5 сезон детектива "Розтин покаже". Егоров играет в нем следователя Олега Гончара.

Сам он признается, что в реальной жизни не мечтал о такой профессии. В новом сезоне зрителей будут ждать новые сюжетные линии и новые герои.

Еще больше интересного:

Чем поразит новый сезон детектива "Розтин покаже"

Анастасия Цимбалару высказалась о токсичности звезд

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса Актеры Звёзды
Новости
Кабмин в ближайшие дни подаст в Раду единый законопроект по налогам, - источник
Аналитика
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО