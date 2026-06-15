Звезда нулевых шокировала странным предложением состоятельного поклонника: "Я уберу Повалий"

Украинская артистка Оксана Вояж, чья карьера в начале 2000-х годов начала стремительно развиваться, рассказала, как один состоятельный мужчина пугал ее не на шутку.

Так, Оксана Вояж рассказала историю из своего творческого прошлого, которая до сих пор вызывает у нее неоднозначные эмоции.

По словам артистки, в период ее популярности один из очень состоятельных и влиятельных мужчин буквально засыпал ее дорогостоящими предложениями, обещаниями и настойчивым вниманием, которое со временем стало не радовать, а пугать.

Сначала мужчина позиционировал себя как большой поклонник творчества певицы и уверял, что готов помочь ей стать главной звездой украинской сцены.

Однако вместо разговоров о музыке, новых песнях или творческих проектах он постоянно возвращался к теме роскоши.

"Его назойливость была для меня почти как насилие. Он постоянно настаивал: "Приезжай, возьми деньги", "Приезжай, я куплю тебе это", "Приезжай, я подарю то". Сначала это были шубы, потом дорогие автомобили, разговоры о роскошной жизни. И все это звучало настолько навязчиво, что меня начало откровенно пугать", - вспоминает артистка.

Оксана Вояж (фото: facebook.com/oksana.voyage)

По словам Вояж, мужчина был убежден, что будущая звезда должна прежде всего впечатлять окружающих дорогими вещами.

"Он постоянно говорил, что я должна выглядеть дороже других артисток, что у меня должны быть лучшие автомобили, более дорогие шубы, самый роскошный образ. Но я не понимала, зачем начинать именно с этого. Если человек хочет помочь артисту, то логично сначала говорить о песнях, клипах, развитии карьеры, а не о том, как меня одеть", - говорит певица.

Оксану удивляло и то, что проблем с внешним видом или сценическими образами у нее никогда не было.

Более того, артистка вспоминает, что всегда отличалась ярким стилем и смелыми сценическими решениями.

"У меня никогда не было проблем с тем, как я выгляжу. Я всегда любила экспериментировать, носила яркие и смелые костюмы. Мы с мужем всегда работали и могли самостоятельно обеспечить себе комфортную жизнь. Поэтому я не понимала, почему человек так настаивает именно на дорогих подарках", - рассказала она.

Оксана Вояж (фото: facebook.com/oksana.voyage)

На тот момент артистка находилась на контракте с продюсерской компанией, и даже ее продюсеру такое поведение поклонника казалось странным.

"Даже мой продюсер не понимал, почему человек, который называет себя фанатом и хочет сделать тебя большой звездой, начинает не с музыки, а с шуб и автомобилей", - отмечает певица.

Больше всего Оксану шокировала одна фраза, которую мужчина неоднократно повторял во время общения.

"Он говорил: "Я уберу Повалий, а ты будешь номер один". Для меня это звучало дико. Я вообще не понимаю такого мышления. В моем понимании успех приходит благодаря таланту, труду и любви слушателей, а не благодаря чьим-то возможностям или влиянию", - вспоминает Вояж.

Именно после этих слов певица решила узнать больше о своем назойливом поклоннике через знакомых.

"Хотелось понять, кто этот человек и почему он ведет себя именно так. Он действительно был очень состоятельным, имел много бизнесов и серьезные связи", - говорит знаменитость.

Впрочем, никакие обещания и перспективы не убедили артистку согласиться на такое "сотрудничество".

Оксана Вояж (фото: facebook.com/oksana.voyage)

"Я все время отказывалась. Меня это не привлекало, а наоборот - начало напрягать. Со временем я уже просто хотела, чтобы эта история закончилась. И когда он наконец исчез из моей жизни, я буквально вздохнула с облегчением. Подумала: «Слава Богу, мне не нужны такие деньги и такое внимание", - призналась певица.

Артистка добавила, что стала жертвой прессинга, однако умело оказала сопротивление.

Оксана убеждена, что настоящий успех невозможно купить ни деньгами, ни влиятельными знакомствами.

Краткая биография Оксаны Вояж

Оксана Вояж - украинская певица, поэтесса, композитор, волонтер и Заслуженная артистка эстрадных искусств Украины.

Благодаря глубокому бархатному тембру голоса ее называют украинской Амандой Лир.

В начале 2000-х артистка активно заявила о себе на украинской сцене. Слушатели знают ее по песням "Не зі мною", "Молодша сестра", "Зима", "Кап кап", "Каштанова осінь", "Kiss me" и "Не пара".

Помимо музыки, Оксана Вояж является владелицей салона красоты VOYAGE и автором конкурса Miss Blonde Ukraine.

Также она занимается благотворительностью, поддерживает ВСУ и готовит к выпуску пятый музыкальный альбом.