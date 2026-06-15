ua en ru
Пн, 15 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Шоу бизнес »

Звезда нулевых шокировала странным предложением состоятельного поклонника: "Я уберу Повалий"

21:34 15.06.2026 Пн
4 мин
Оксана Вояж поделилась историей из прошлого, которую долго не раскрывала публике
aimg Иванна Пашкевич
Звезда нулевых шокировала странным предложением состоятельного поклонника: "Я уберу Повалий" Оксана Вояж (фото: instagram.com/oksana_voyage)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Украинская артистка Оксана Вояж, чья карьера в начале 2000-х годов начала стремительно развиваться, рассказала, как один состоятельный мужчина пугал ее не на шутку.

Об этом исполнительница рассказала в эксклюзивном интервью РБК-Украина.

Еще больше интересного:Семен Горов высказался о Повалий и Лорак, которые выбрали Россию: "Пытался найти оправдание"

Так, Оксана Вояж рассказала историю из своего творческого прошлого, которая до сих пор вызывает у нее неоднозначные эмоции.

По словам артистки, в период ее популярности один из очень состоятельных и влиятельных мужчин буквально засыпал ее дорогостоящими предложениями, обещаниями и настойчивым вниманием, которое со временем стало не радовать, а пугать.

Сначала мужчина позиционировал себя как большой поклонник творчества певицы и уверял, что готов помочь ей стать главной звездой украинской сцены.

Однако вместо разговоров о музыке, новых песнях или творческих проектах он постоянно возвращался к теме роскоши.

"Его назойливость была для меня почти как насилие. Он постоянно настаивал: "Приезжай, возьми деньги", "Приезжай, я куплю тебе это", "Приезжай, я подарю то". Сначала это были шубы, потом дорогие автомобили, разговоры о роскошной жизни. И все это звучало настолько навязчиво, что меня начало откровенно пугать", - вспоминает артистка.

Звезда нулевых шокировала странным предложением состоятельного поклонника: &quot;Я уберу Повалий&quot;Оксана Вояж (фото: facebook.com/oksana.voyage)

По словам Вояж, мужчина был убежден, что будущая звезда должна прежде всего впечатлять окружающих дорогими вещами.

"Он постоянно говорил, что я должна выглядеть дороже других артисток, что у меня должны быть лучшие автомобили, более дорогие шубы, самый роскошный образ. Но я не понимала, зачем начинать именно с этого. Если человек хочет помочь артисту, то логично сначала говорить о песнях, клипах, развитии карьеры, а не о том, как меня одеть", - говорит певица.

Оксану удивляло и то, что проблем с внешним видом или сценическими образами у нее никогда не было.

Более того, артистка вспоминает, что всегда отличалась ярким стилем и смелыми сценическими решениями.

"У меня никогда не было проблем с тем, как я выгляжу. Я всегда любила экспериментировать, носила яркие и смелые костюмы. Мы с мужем всегда работали и могли самостоятельно обеспечить себе комфортную жизнь. Поэтому я не понимала, почему человек так настаивает именно на дорогих подарках", - рассказала она.

Звезда нулевых шокировала странным предложением состоятельного поклонника: &quot;Я уберу Повалий&quot;Оксана Вояж (фото: facebook.com/oksana.voyage)

На тот момент артистка находилась на контракте с продюсерской компанией, и даже ее продюсеру такое поведение поклонника казалось странным.

"Даже мой продюсер не понимал, почему человек, который называет себя фанатом и хочет сделать тебя большой звездой, начинает не с музыки, а с шуб и автомобилей", - отмечает певица.

Больше всего Оксану шокировала одна фраза, которую мужчина неоднократно повторял во время общения.

"Он говорил: "Я уберу Повалий, а ты будешь номер один". Для меня это звучало дико. Я вообще не понимаю такого мышления. В моем понимании успех приходит благодаря таланту, труду и любви слушателей, а не благодаря чьим-то возможностям или влиянию", - вспоминает Вояж.

Именно после этих слов певица решила узнать больше о своем назойливом поклоннике через знакомых.

"Хотелось понять, кто этот человек и почему он ведет себя именно так. Он действительно был очень состоятельным, имел много бизнесов и серьезные связи", - говорит знаменитость.

Впрочем, никакие обещания и перспективы не убедили артистку согласиться на такое "сотрудничество".

Звезда нулевых шокировала странным предложением состоятельного поклонника: &quot;Я уберу Повалий&quot;Оксана Вояж (фото: facebook.com/oksana.voyage)

"Я все время отказывалась. Меня это не привлекало, а наоборот - начало напрягать. Со временем я уже просто хотела, чтобы эта история закончилась. И когда он наконец исчез из моей жизни, я буквально вздохнула с облегчением. Подумала: «Слава Богу, мне не нужны такие деньги и такое внимание", - призналась певица.

Артистка добавила, что стала жертвой прессинга, однако умело оказала сопротивление.

Оксана убеждена, что настоящий успех невозможно купить ни деньгами, ни влиятельными знакомствами.

Краткая биография Оксаны Вояж

Оксана Вояж - украинская певица, поэтесса, композитор, волонтер и Заслуженная артистка эстрадных искусств Украины.

Благодаря глубокому бархатному тембру голоса ее называют украинской Амандой Лир.

В начале 2000-х артистка активно заявила о себе на украинской сцене. Слушатели знают ее по песням "Не зі мною", "Молодша сестра", "Зима", "Кап кап", "Каштанова осінь", "Kiss me" и "Не пара".

Помимо музыки, Оксана Вояж является владелицей салона красоты VOYAGE и автором конкурса Miss Blonde Ukraine.

Также она занимается благотворительностью, поддерживает ВСУ и готовит к выпуску пятый музыкальный альбом.

Еще больше интересного:

"Можно продолжение?": Зибров раскрыл неожиданные просьбы фанаток

СолоХа не поддержала Кароль в споре с Огневич: "Ходит к косметологу как на работу"

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Звезды шоу-бизнеса
Новости
Встреча Зеленского с Путиным на G7: РБК-Украина узнало подробности предложения
Встреча Зеленского с Путиным на G7: РБК-Украина узнало подробности предложения
Аналитика
Миллиарды Абрамовича. Почему средства от продажи «Челси» до сих пор не поступили в Украину
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Миллиарды Абрамовича. Почему средства от продажи «Челси» до сих пор не поступили в Украину