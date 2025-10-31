Звезда "Иллюзии обмана" пожертвует почку незнакомцу: "Меня укусил вирус донорства крови"

Американский актер Джесси Айзенберг, известный по фильмам "Социальная сеть" и "Иллюзия обмана", сделал неожиданно благородное признание - он готовится стать донором почки для незнакомца.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью знаменитости для Today.
Так, 42-летний актер рассказал о своем решении вживую во время эфира шоу TODAY, отметив, что операция запланирована уже через шесть недель.
"Я на самом деле пожертвую свою почку через шесть недель. Действительно", - сказал Айзенберг.
Актер признался, что уже много лет является донором крови, но теперь решил сделать больше.
"Я не знаю почему. Меня укусил вирус донорства крови. Я собираюсь сдать кровь из альтруизма в середине декабря. Я так рад этому", - отметил звезда.
Речь идет об альтруистическом донорстве почки - когда человек передает орган незнакомцу с хронической болезнью, не имея с ним родственной или личной связи.
"Это по сути безрисково и очень нужно. Я думаю, люди поймут, что это очевидный выбор, если у вас есть время и желание", - добавил Айзенберг.
Джесси объяснил, что его почка может помочь кому-то, даже если он не является прямым донором для конкретного человека.
"Скажем, человеку X нужна почка в Канзас-Сити, (и) его ребенок или тот, кто собирался ему сделать донор, по каким-то причинам не подходит, но каким-то образом я подхожу... Этот человек все еще может получить мою почку, а его ребенок затем пожертвует свою другому человеку. Это работает только при условии, что есть альтруистический донор", - пояснил он.
Идея сделать такое пожертвование, по словам Айзенберга, появилась у него еще 10 лет назад.
Тогда он обратился в организацию, но не получил ответа. Недавно он поделился замыслом со знакомым врачом, которая посоветовала обратиться в NYU Langone Health в Нью-Йорке.
"На следующий день я был в больнице и прошел ряд анализов, и теперь меня назначили на середину декабря", - рассказал артист.
Айзенберг заверил, что процедура не ставит под угрозу его близких.
Он воспользовался программой семейных ваучеров, которая гарантирует приоритет для членов его семьи, если им когда-то понадобится трансплантация почки.
"Сейчас это работает так, что вы можете добавить список тех, кого хотите разместить в начале списка... Так что это безопасно и для моей семьи", - пояснил актер.
Во время разговора на шоу Джесси также упомянул, что донорство крови для него стало почти образом жизни.
"Во мне так много крови, что я чувствую, что должен ее пролить. Мне очень нравится это делать, и я не знаю почему", - в шутку сказал он.
Кроме этого, актер посетил эфир, чтобы рассказать о своем новом фильме - "Now You See Me: Now You Don't", премьера которого запланирована на 14 ноября 2025 года.
Вас может заинтересовать: