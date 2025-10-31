Звезда "Иллюзии обмана" пожертвует почку незнакомцу: "Меня укусил вирус донорства крови"

Так, 42-летний актер рассказал о своем решении вживую во время эфира шоу TODAY, отметив, что операция запланирована уже через шесть недель.

"Я на самом деле пожертвую свою почку через шесть недель. Действительно", - сказал Айзенберг.

От донорства крови - к спасительной операции

Актер признался, что уже много лет является донором крови, но теперь решил сделать больше.

"Я не знаю почему. Меня укусил вирус донорства крови. Я собираюсь сдать кровь из альтруизма в середине декабря. Я так рад этому", - отметил звезда.

Речь идет об альтруистическом донорстве почки - когда человек передает орган незнакомцу с хронической болезнью, не имея с ним родственной или личной связи.

Джесси Айзенберг (фото: Getty Images)

"Это по сути безрисково и очень нужно. Я думаю, люди поймут, что это очевидный выбор, если у вас есть время и желание", - добавил Айзенберг.

Как это работает

Джесси объяснил, что его почка может помочь кому-то, даже если он не является прямым донором для конкретного человека.

"Скажем, человеку X нужна почка в Канзас-Сити, (и) его ребенок или тот, кто собирался ему сделать донор, по каким-то причинам не подходит, но каким-то образом я подхожу... Этот человек все еще может получить мою почку, а его ребенок затем пожертвует свою другому человеку. Это работает только при условии, что есть альтруистический донор", - пояснил он.

Идея сделать такое пожертвование, по словам Айзенберга, появилась у него еще 10 лет назад.

Тогда он обратился в организацию, но не получил ответа. Недавно он поделился замыслом со знакомым врачом, которая посоветовала обратиться в NYU Langone Health в Нью-Йорке.

"На следующий день я был в больнице и прошел ряд анализов, и теперь меня назначили на середину декабря", - рассказал артист.

Кадр из фильма "Социальная сеть"

Айзенберг заверил, что процедура не ставит под угрозу его близких.

Он воспользовался программой семейных ваучеров, которая гарантирует приоритет для членов его семьи, если им когда-то понадобится трансплантация почки.

"Сейчас это работает так, что вы можете добавить список тех, кого хотите разместить в начале списка... Так что это безопасно и для моей семьи", - пояснил актер.

Во время разговора на шоу Джесси также упомянул, что донорство крови для него стало почти образом жизни.

"Во мне так много крови, что я чувствую, что должен ее пролить. Мне очень нравится это делать, и я не знаю почему", - в шутку сказал он.

Кроме этого, актер посетил эфир, чтобы рассказать о своем новом фильме - "Now You See Me: Now You Don't", премьера которого запланирована на 14 ноября 2025 года.