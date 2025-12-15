Звезда "Холостяка" об обиде на Цымбалюка: "Одна фраза выбила меня из колеи"

Ирина призналась, что до определенного момента между ней и Цимбалюком действительно был взаимный интерес.

В то же время впоследствии она начала чувствовать резкое изменение в его отношении, что и стало для нее сигналом.

"Долгое время я чувствовала, что между нами есть интерес. Но когда ты видишь резкий холод в свою сторону, все становится понятно без слов", - отметила участница шоу.

Она подчеркнула, что приняла выбор Холостяка и даже рада, что прощание состоялось еще до знакомства с родителями, ведь для нее этот этап не является формальностью.

Ирина Кулешина (фото предоставлено моделью)

"Он сделал свой выбор, я его приняла. И рада, что это произошло до знакомства с родителями, потому что для меня это не просто формальность, а серьезный шаг", - сказала бизнесвумен.

По словам участницы проекта, она всегда доверяет собственной интуиции, которая и на этот раз ее не подвела.

"Моя интуиция всегда работает на 100%, и я знала, что поеду домой", - призналась она.

Кулешина также отметила, что для нее неприемлемо участие в отношениях без искренней заинтересованности с обеих сторон.

"Если мужчина охладел ко мне, я закрываюсь, тем более когда мне в лицо не говорят причины. Мне важна взаимность, а не присутствие "для галочки", - подчеркнула девушка.

В то же время модель не скрывает: эмоционально самым сложным моментом стала не сама ситуация прощания, а конкретные слова, услышанные от Цимбалюка.

"Когда Тарас попрощался со мной, меня поразила не сама ситуация, а одна фраза, которую он тогда сказал. Именно она выбила меня из колеи", - призналась Ирина.

После выхода из шоу, по ее словам, ей понадобилось время, чтобы восстановиться.

"Приходила в себя я примерно неделю. Мне было обидно", - сказала участница.

В то же время Ирина подчеркнула, что со временем отпустила ситуацию и не держит обиды.

"Со временем обида прошла, я отпустила ситуацию и проживаю свою прекрасную жизнь", - резюмировала она.

