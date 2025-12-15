Звезда "Холостяка" назвала имя девушки, с которой Цымбалюк будет счастлив

Ирина Кулешина про то, кто может стать победительницей "Холостяка"

Девушка ответила на вопрос, кого из участниц она видит избранницей главного героя и есть ли среди финальной тройки девушка, с которой Тарас Цымбалюк сможет быть счастливым.

По словам Ирины, ее симпатии на стороне Анастасии Половинкиной. Она отметила, что именно этой участнице искренне желает победы в шоу.

"Искренне желаю победить Насте. Она невероятная девушка - умная, с чувством юмора и знает, чего хочет от жизни", - сказала Кулешина.

Участницы "Холостяка" (фото: прес-служба)

Что известно про Ирину Кулешину

Девушке 30 лет, родом из Кривого Рога. Сейчас она живет и работает в Киеве.

Ирина - амбициозная и целеустремленная. Уже шесть лет она развивает свой бренд купальников, что обеспечило ей финансовую независимость и возможность не идти на компромиссы с собственными принципами.

По ее словам, именно это помогает уверенно двигаться к личному счастью.

Участие в шоу Кулешина решила принять сразу после того, как узнала, что главным героем сезона станет Тарас Цымбалюк.

Ирина признается, что мечтает встретить "своего человека", с которым сможет путешествовать по миру и строить гармоничные отношения.

В идеальном партнере она ценит ответственность, заботу, чувство юмора и харизма, а также считает принципиально важным, чтобы слова мужчины не расходились с его поступками.

Несмотря на то, что у нее был поцелуй с Тарасом, она покинула проект в восьмом выпуске.

Ирина Кулешина (фото: instagram.com/irina_yurievna_k)