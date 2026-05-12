Живая скрипка, огонь и драма: как выступил главный фаворит "Евровидения-2026"

Что известно о представителях Финляндии

Линда Лампениус - финская и шведская скрипачка, которая начала музыкальный путь еще в детстве. Уже в юном возрасте она гастролировала по Северной Америке, Европе и Азии в составе оркестра Helsinki Junior Strings.

Пете Паркконен получил известность после участия в шоу Idols. С тех пор певец выпустил несколько альбомов и закрепил за собой репутацию одного из самых известных финских поп- и соул-исполнителей.

Дуэт победил в национальном отборе UMK 2026, который состоялся 28 февраля в Тампере. После релиза "Liekinheitin" возглавила официальный финский музыкальный чарт и стала одним из самых успешных треков сезона.

Каким было выступление Финляндии на "Евровидении-2026"

Песня "Liekinheitin", название которой переводится как "Огнемет", сочетает элементы попа, рока и классической музыки. В тексте говорится о жарких, токсичных и эмоционально изнурительных отношениях.

Певец появился на сцене в темном атласном костюме, а его партнерша-скрипачка - в серебристом платье с сияющими камнями в зоне топа и длинных сапогах в тон.

Пара выступала под номером 7. Их выступление стало одним из самых эмоциональных в первом полуфинале. Постановка соединила энергию рока, классическую утонченность и огненные эффекты.

Пете поразил эмоциональным вокалом, а Линда - живой игрой на скрипке, которая добавляла драматизма и глубины. Как сообщалось ранее, Европейский вещательный союз сделал исключение и позволил артистке исполнять партию вживую прямо на сцене конкурса.

К слову, именно представителям Финляндии прогнозируют победу в первом полуфинале и вообще в конкурсе.