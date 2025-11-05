Сборная Франции потеряла лучшего футболиста перед матчем с Украиной в отборе на ЧМ-2026

Травма в Лиге чемпионов

Действующий обладатель "Золотого мяча" Усман Дембеле получил очередную травму во время поединка 4-го тура Лиги чемпионов между ПСЖ и мюнхенской "Баварией" (1:2).

На 22-й минуте француз отправил мяч в сетку ворот соперников, однако после проверки ВАР гол отменили из-за минимального офсайда. А уже через две минуты вингер схватился за заднюю поверхность бедра и, хромая, попросил замену.

Луис Энрике заменил его на Брэдли Барколя, а сам Дембеле покинул поле, не скрывая разочарования.

Реакция тренера и медосмотр

После матча главный тренер парижан Луис Энрике подтвердил, что Дембеле получил новую травму икроножной мышцы, которая не связана с предыдущим повреждением.

"Думаю, это никак не связано с предыдущей травмой. Это что-то новое", - поделился наставник.

Окончательный диагноз станет известен после полного медицинского обследования. Именно тогда определят сроки его восстановления.

Хронические проблемы

Это уже не первое повреждение Дембеле в этом сезоне. Ранее он пропустил семь матчей из-за травмы задней поверхности бедра, полученной еще в сентябре - именно во время игры сборной Франции против Украины.

Теперь он рискует снова не сыграть с "сине-желтыми" - в домашнем для французов матче, который состоится 13 ноября на арене "Парк-де-Пренс". Кроме подопечных Сергея Реброва, "трехцветные" также сыграют на выезде с Азербайджаном (16 ноября).

Турнирное положение и заключительные матчи

Сборная Украины в ноябре проведет заключительные поединки групповой стадии квалификации ЧМ-2026.

Украинская команда сыграет против Франции (13 числа - на выезде) и Исландии (16-го - номинально дома). Сейчас в турнирной таблице "сине-желтые" занимают 2-е место, опережая Исландию на три очка и отставая на столько же от Франции.

По итогам групповой стадии только победитель квартета напрямую попадет на чемпионат мира. Команда, которая финиширует второй - будет играть в раунде плей-офф, где нужно будет пройти двух соперников.