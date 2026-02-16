Призывала обстреливать Кременчуг. Звезду "Супермамы" забрали в психбольницу

Участница телевизионного проекта "Супермама" на СТБ Наталья Яровенко заявила, что находится в психиатрической больнице и якобы не может связаться со своим сыном.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram женщины.
На обнародованных кадрах блогер эмоционально обратилась к подписчикам и попросила о помощи.
"Пожалуйста, помогите мне найти ребенка у моей неадекватной мамы. К сожалению, за ее святостью скрывался демон. Она не дает мне даже услышать голос моего Давидика... Пожалуйста, она меня в психушку упекла. Я сейчас в психушке, но я адекватнее всех живых. Пожалуйста, умоляю вас. Поднимите на уши всю страну. Помогите мне найти моего Давидика. Я его не видела уже 10 дней", - рассказала Наталья в видео.
Стоит отметить, что за несколько недель до этого женщина регулярно публиковала в соцсетях странные и эмоциональные видео, которые вызвали беспокойство среди подписчиков.
Пользователи в комментариях писали, что ее поведение выглядит нестабильным, а высказывания - тревожными.
Наталья Яровенко - владелица салонов красоты и известный блогер из Кременчуга. В 2023 году она приняла участие в шоу "Супермама", где демонстрировала свой образ жизни и методы воспитания сына Давида.
Во время проекта женщина называла себя "супермамой" и подчеркивала, что воспитывает ребенка в атмосфере свободы.
По ее словам, она с рождения относится к сыну как к взрослому, уважает его личные границы и не ограничивает выбор.
Впрочем, еще тогда другие участницы шоу были шокированы ее взглядами на воспитание и образом жизни.
В частности, блогер заявляла, что считает допустимым употребление алкоголя во время беременности. Такие высказывания вызвали острую критику зрителей.
Кроме того, ранее Наталья уже оказывалась в центре скандалов из-за провокационных заявлений.
В сети распространялись ее публикации с угрозами жителям Кременчуга, в которых она упоминала ракетные удары по городу.
Эти слова вызвали возмущение среди пользователей.
