Призывала обстреливать Кременчуг. Звезду "Супермамы" забрали в психбольницу

Звезда "Супермамы" попала в психбольницу

На обнародованных кадрах блогер эмоционально обратилась к подписчикам и попросила о помощи.

"Пожалуйста, помогите мне найти ребенка у моей неадекватной мамы. К сожалению, за ее святостью скрывался демон. Она не дает мне даже услышать голос моего Давидика... Пожалуйста, она меня в психушку упекла. Я сейчас в психушке, но я адекватнее всех живых. Пожалуйста, умоляю вас. Поднимите на уши всю страну. Помогите мне найти моего Давидика. Я его не видела уже 10 дней", - рассказала Наталья в видео.

Стоит отметить, что за несколько недель до этого женщина регулярно публиковала в соцсетях странные и эмоциональные видео, которые вызвали беспокойство среди подписчиков.

Пользователи в комментариях писали, что ее поведение выглядит нестабильным, а высказывания - тревожными.

Что известно о Наталье Яровенко

Наталья Яровенко - владелица салонов красоты и известный блогер из Кременчуга. В 2023 году она приняла участие в шоу "Супермама", где демонстрировала свой образ жизни и методы воспитания сына Давида.

Во время проекта женщина называла себя "супермамой" и подчеркивала, что воспитывает ребенка в атмосфере свободы.

Наталья Яровенко (фото: instagram.com/yarovenko__nata)

По ее словам, она с рождения относится к сыну как к взрослому, уважает его личные границы и не ограничивает выбор.

Впрочем, еще тогда другие участницы шоу были шокированы ее взглядами на воспитание и образом жизни.

В частности, блогер заявляла, что считает допустимым употребление алкоголя во время беременности. Такие высказывания вызвали острую критику зрителей.

Наталья Яровенко с сыном (фото: instagram.com/yarovenko__nata)

Кроме того, ранее Наталья уже оказывалась в центре скандалов из-за провокационных заявлений.

В сети распространялись ее публикации с угрозами жителям Кременчуга, в которых она упоминала ракетные удары по городу.

Эти слова вызвали возмущение среди пользователей.