Забарный допустил роковую ошибку: ПСЖ проиграл очки "Страсбуру"

Ошибка украинца привела к двум голам соперника

На шестой минуте парижане открыли счет благодаря Брэдли Барколю, однако уже на 26-й минуте Паничелли сравнял счет после того, как Забарный не удержал его во время позиционной атаки.

В конце первого тайма и во втором тайме нападающий "Страсбура" оформил дубль, удвоив преимущество команды.

После матчей отбора ЧМ-2026 против Исландии (5:3) и Азербайджана (2:1) украинский защитник вернулся в ПСЖ и вышел в стартовом составе против

ПСЖ отыгрался, но не сумел одержать победу

Парижане смогли отыграть два гола благодаря точным ударам Гонсалу Рамуша с пенальти и Сенни Маюлу, однако матч завершился ничейным счетом 3:3.

Это уже третья потеря очков ПСЖ в Лиге 1: ранее команда сыграла вничью с "Лиллем" (1:1) и проиграла "Марселю" (0:1).

Статистика Забарного и состояние турнирной таблицы

Украинский защитник провел весь матч, совершив восемь отборов, один перехват и один вынос мяча. Он отдал 109 точных передач из 115 - 95% точности, что стало лучшим показателем среди обеих команд.

В сезоне 2025/26 Забарный провел девять матчей за ПСЖ и забил один гол в ворота "Осера". После восьми туров команда Луиса Энрике сохраняет лидерство с 17 очками, но "Марсель" и "Лион" могут догнать ПСЖ при условии побед в своих матчах.

Следующий вызов для ПСЖ

Следующий матч парижан состоится во вторник, 21 октября, против немецкого "Байера" в третьем туре Лиги чемпионов.