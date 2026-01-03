Юлия Стародубцева первой из украинок выиграла матч WTA в 2026 году: как это произошло

Уверенное начало сезона в Новой Зеландии

Новый игровой год Стародубцева открыла на хардовом турнире серии WTA 250 в Окленде, где стартовала с квалификационной сетки.

Первой соперницей украинки стала француженка Джессика Понше, которая занимает 170-ю позицию в мировом рейтинге. До этого теннисистки между собой не встречались.

Матч длился 1 час 31 минуту и завершился победой представительницы Украины в двух сетах. В стартовой партии Стародубцева сумела реализовать сетпойнт с третьей попытки и выиграла 6:3.

Во втором сете украинка уступала 0:2, однако сумела переломить ход игры, взяв пять геймов подряд, и вновь закрыла сет со счетом 6:3.

Статистика и значение победы

В поединке Стародубцева не выполнила ни одного эйса и не допустила двойных ошибок, реализовав 5 из 11 брейк-пойнтов.

Эта победа позволила ей прервать неудачную серию на турнирах WTA, которая тянулась с конца прошлого сезона.

В конце 2025 года украинка дошла до четвертьфинала турнира ITF в Плейфорде, после чего потерпела три поражения подряд на уровне WTA, в частности не смогла пройти старт квалификации в Токио.

Первый украинский успех года на уровне WTA

Победа Стародубцевой стала первой для украинских теннисисток в матчах WTA в 2026 году. Ранее в квалификации турнира в Брисбене стартовала Ангелина Калинина, однако она уступила венгерке Анне Бондарь.

Что дальше

В финале квалификации турнира в Окленде Юлия Стародубцева сыграет с победительницей пары Лаура Пигосси (Бразилия) - Лилли Таггер (Австрия). Основная сетка соревнований продлится с 5 по 11 января, а первым номером посева станет лидер украинского тенниса Элина Свитолина.