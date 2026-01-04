Юлия Карпова ушла из "Хіт FM" и заявила о давлении: "О войне - осторожнее"

Почему Карпова ушла из "Хіт FM"

4 января Юлия рассказала, что ее эфирная история на популярной радиостанции подошла к концу. В своем посте она намекнула, что профессионализм на станции начали мерить "удобством", а ее активная позиция относительно реалий войны вызвала дискомфорт у менеджмента.

"Мой эфир на "Хіт FM" завершен. Можно годами работать профессионально и при этом быть неудобной для системы. О войне - осторожнее. О Герое Украины - тише. Потому что это "раздражает", "утомляет", и я "слишком сильно им горжусь". О собственном состоянии, до которого доводит психологическое давление, - ну так бывает у всех. Решение, скажем так, рабочее. Но не человечное. Когда профессионализм меряют удобством, честность становится проблемой", - написала радиоведущая.

Она добавила, что дальше планирует двигаться "без запретов и без глушения реальности, чтобы честность имела значение".

Ведущая Карпова ушла с радио (фото: instagram.com/y.karpova)

Реакция украинцев на решение Карповой

Под постом развернулась оживленная дискуссия. Один из пользователей встал на защиту радиостанции, отметив, что с начала полномасштабной войны холдинг активно поддерживает Украину - через эфиры, социальную рекламу, сборы средств и волонтерские инициативы.

На что Карпова ответила: "Да, конечно. Но я о своем личном опыте".

Однако большинство слушателей выразили разочарование из-за ее ухода из эфира:

"Без вас теперь нет смысла слушать Хіт FM"

"Очень жаль! Но любое завершение - это и новый старт! Удачи!

"Жаль. Теперь "Хеппі Ранок" не буду слушать. А еще так радовалась, что вы с Ромой были единственными утренними ведущими, кто искренне нравился и не раздражал идиотскими шутками. Знаю точно, что найдете другое занятие, еще лучше и прибыльнее. Желаю удачи!"

"Можно не включать теперь. Бесит, что войну и касательных система выжимает. Сама это чувствую. Это неудобство"

"Госпожа Карпова, ваши слушатели и поклонники будут следовать за вами, куда бы вас не привела ваша профессиональная тропа. Трудно представить любого другого человека, который был бы настолько на своем месте, как вы. Но жизнь смущает. Желаю вам дальнейших творческих, профессиональных и личных успехов. Спасибо за счастливые утра".

Кто такая Юлия Карпова

Юлия Карпова - одна из самых узнаваемых радиоведущих Украины. Большую часть своей профессиональной карьеры (более 10 лет) она посвятила радиостанции "Хіт FM", где вместе с Леонидом Сенкевичем, Никитой Шевчуком, Романом Мельником и другими коллегами (в разное время) вела шоу "Хеппі Ранок". При этом ее работа не ограничивалась только микрофоном: она участвовала в выездных эфирах, съемках бэкстейджа и так далее.

Карпова с мужем (фото: instagram.com/y.karpova)

Карпова также она известна как волонтер и основательница фонда "Юлині бабусі".

Юлия находится в отношениях с военным, майором ВСУ, Героем Украины Сергеем Пономаренко. Сергей - командир танковой роты, который отличился в боях под Изюмом. Юлия часто с гордостью публично рассказывает о своем избраннике, что, судя по ее посту, могло стать одной из точек напряжения в рабочем коллективе.

Что известно о "Хіт FM"

"Хит FM" входит в состав крупнейшего радиохолдинга Украины TAVR Media (вместе с Radio ROKS, KISS FM, Radio Relax и другими), которым владеет основатель фестиваля "Таврійські ігри" Николай Баграев.

Станция начала свое вещание в 1999 году и является многолетним лидером по охвату аудитории в стране. С начала полномасштабного вторжения холдинг и его сотрудники активно участвуют в сборах на нужды ВСУ, а также приобщаются к различным социальным инициативам, информационным кампаниям и благотворительным акциям.

Пока руководство "Хит FM" официально не комментировало прекращение сотрудничества с Юлией Карповой.