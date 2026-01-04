Юлия Карпова ушла из "Хіт FM" и заявила о давлении: "О войне - осторожнее"

Радиоведущая Юлия Карпова, которая более десяти лет была неизменным голосом утреннего шоу "Хеппі ранок" на радио "Хіт FM", объявила о своем увольнении. Одной из причин такого шага, по словам журналистки, стало психологическое давление из-за ее позиции относительно войны и чествования Героев Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Карповой в Threads.
4 января Юлия рассказала, что ее эфирная история на популярной радиостанции подошла к концу. В своем посте она намекнула, что профессионализм на станции начали мерить "удобством", а ее активная позиция относительно реалий войны вызвала дискомфорт у менеджмента.
"Мой эфир на "Хіт FM" завершен. Можно годами работать профессионально и при этом быть неудобной для системы. О войне - осторожнее. О Герое Украины - тише. Потому что это "раздражает", "утомляет", и я "слишком сильно им горжусь". О собственном состоянии, до которого доводит психологическое давление, - ну так бывает у всех. Решение, скажем так, рабочее. Но не человечное. Когда профессионализм меряют удобством, честность становится проблемой", - написала радиоведущая.
Она добавила, что дальше планирует двигаться "без запретов и без глушения реальности, чтобы честность имела значение".
Под постом развернулась оживленная дискуссия. Один из пользователей встал на защиту радиостанции, отметив, что с начала полномасштабной войны холдинг активно поддерживает Украину - через эфиры, социальную рекламу, сборы средств и волонтерские инициативы.
На что Карпова ответила: "Да, конечно. Но я о своем личном опыте".
Однако большинство слушателей выразили разочарование из-за ее ухода из эфира:
Юлия Карпова - одна из самых узнаваемых радиоведущих Украины. Большую часть своей профессиональной карьеры (более 10 лет) она посвятила радиостанции "Хіт FM", где вместе с Леонидом Сенкевичем, Никитой Шевчуком, Романом Мельником и другими коллегами (в разное время) вела шоу "Хеппі Ранок". При этом ее работа не ограничивалась только микрофоном: она участвовала в выездных эфирах, съемках бэкстейджа и так далее.
Карпова также она известна как волонтер и основательница фонда "Юлині бабусі".
Юлия находится в отношениях с военным, майором ВСУ, Героем Украины Сергеем Пономаренко. Сергей - командир танковой роты, который отличился в боях под Изюмом. Юлия часто с гордостью публично рассказывает о своем избраннике, что, судя по ее посту, могло стать одной из точек напряжения в рабочем коллективе.
"Хит FM" входит в состав крупнейшего радиохолдинга Украины TAVR Media (вместе с Radio ROKS, KISS FM, Radio Relax и другими), которым владеет основатель фестиваля "Таврійські ігри" Николай Баграев.
Станция начала свое вещание в 1999 году и является многолетним лидером по охвату аудитории в стране. С начала полномасштабного вторжения холдинг и его сотрудники активно участвуют в сборах на нужды ВСУ, а также приобщаются к различным социальным инициативам, информационным кампаниям и благотворительным акциям.
Пока руководство "Хит FM" официально не комментировало прекращение сотрудничества с Юлией Карповой.