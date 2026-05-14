Ей пророчат место в топ-5: звезда из Австралии чувственно выступила на "Евровидении"

Что известно о выступлении Австралии

Delta Goodrem - одна из самых известных артисток страны, которую в Австралии давно считают настоящей поп-иконой.

Австралия участвует в "Евровидении" с 2015 года. Сначала страну пригласили как специального гостя из-за огромной популярности конкурса среди австралийских зрителей и многолетних трансляций шоу на канале SBS. Впоследствии Австралия фактически стала постоянной участницей конкурса, несмотря на то, что географически находится очень далеко от Европы.

В этом году страна сделала ставку на большую звезду. Delta Goodrem продала более 9 миллионов альбомов. Свой первый контракт она подписала еще в 15 лет, а настоящий прорыв произошел после выхода альбома "Innocent Eyes", который вошел в число самых успешных релизов в истории Австралии.

Кроме музыки, артистка активно снимается в кино и сериалах, была тренером "The Voice Australia" и даже играла в мюзикле "Cats".

Выступление Delta Goodrem

Конкурсная песня "Eclipse" это масштабная поп-баллада с кинематографическим звучанием. В композиции певица использует космические метафоры, парад планет, звезды и солнечное затмение как символ момента, когда два человека настолько сильно влюбляются, что "мир будто останавливается только для них".

Фаны "Евровидения" называли выступление Австралии одним из самых эмоциональных. Ну а букмекеры уверенно "держат" для звезды место в топ-5.

