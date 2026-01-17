"Если враг будет под Львовом": Яценко из хора "Гомін" ответил, пойдет ли на войну

Пойдет ли Яценко воевать

По словам артиста, его кум уже приобрел симулятор, благодаря которому учится управлять дронами. И сам Яценко также об этом думает.

"Думаю, что я вместе с ними мог бы тем заняться просто. И если вдруг уже ситуация возникнет так, чтобы быть уже готовым и это все сделать... Я думаю, что никто от того не застрахован, на самом деле никто", - отметил Вадим.

"Поэтому здесь нет речи, то есть если действительно уже, знаешь, враг будет под Львовом, а что останется делать? Ничего", - добавил он.

При этом певец пояснил, что речь идет не о том, что он очертил для себя какие-то критерии для необходимости пойти на фронт.

"Нет, это не предел. То есть это я просто, это я условно говорю. То есть, конечно, мы сейчас просто видим эту ситуацию, которая в принципе разворачивается, с этим всем урегулированием и этими мирными переговорами", - отметил Яценко.

"Это тоже такая очень стремная история на самом деле, потому что мы живем в очень интересное время. Мы живем в книге истории, мне кажется. И не только истории Украины, а просто и и всего мира. Просто какие интересные личности просто управляют сейчас миром", - добавил он.

Напомним, ранее Яценко из хора "Гомін" рассказал, что имеет бронирование. Также он объяснял, что об этом думает.

"Я стараюсь просто максимально делать так, чтобы эта моя бронь была просто оправданной. Никто от этого не застрахован на самом деле. И ребята, девушки, которые там сейчас, это действительно первые люди в стране", - говорил певец.