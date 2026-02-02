"Как турнир в нацистской Германии". Олейникова отказалась от рукопожатия с венгерской теннисисткой

Причина решения

По словам Олейниковой, ее позиция связана с участием Бондар в выставочном турнире в России в конце 2022 года. Соревнования финансировала компания "Газпром", которая является одним из ключевых источников наполнения бюджета страны-агрессора.

Украинка отмечает, что турнир проводился уже после того, как мир узнал о массовых преступлениях российских военных в Буче, Ирпене, Изюме и других городах.

"Поехать в декабре 2022 года на турнир в Россию и принять оплату из средств "Газпрома" - с моральной точки зрения это то же самое, что играть турнир в нацистской Германии в 1941 году и получить вознаграждение ювелирными украшениями евреев, уничтоженных в лагерях смерти Освенцим и Треблинка. То же самое зло - только 80 лет спустя. Поэтому я не могу фотографироваться или пожимать руку человеку, который брал такие деньги", - заявила Олейникова.

Ответственность спортсменов

Теннисистка подчеркнула, что не рассматривает ситуацию как личный конфликт с соперницей, а говорит о моральной ответственности спортсменов.

В то же время украинка допускает, что может изменить свою позицию в будущем. По ее словам, это станет возможным, если Бондар публично признает ошибку, извинится перед украинцами и четко осудит российскую агрессию.

Когда состоится матч

Поединок между Олейниковой и Бондар в 1/8 финала Transylvania Open состоится во вторник, 3 февраля. Теннисистки выйдут на корт в рамках первого запуска - не раньше 11:00 по киевскому времени.