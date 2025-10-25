"Все очень хорошо". Олег Винник прокомментировал слухи о провале концертного тура (видео)

Что сказал Винник об отмене концерта в Испании

Артист впервые за долгое время вышел на связь, чтобы развеять слухи о проблемах в музыкальной карьере.

В частности, на этой неделе ведущий Слава Демин обратил внимание, что начало тура артиста в испанском Аликанте отменено. По его словам, из-за низкого спроса на билеты. Однако Олег опроверг слухи.

"Во-первых, не отменяется, а переносится. Во-вторых, не из-за проблем, а потому что все очень хорошо. Увидев, как идет продажа туром по Германии, организаторы решили сначала провести его здесь, а в следующем году полноценно выехать в Испанию", - пояснил Винник.

Что писал Демин о Виннике (скриншот)

"Когда у тебя все хорошо, кому-то это не нравится"

Певец прокомментировал разговоры в медиа о его концертной деятельности, намекнув, что его успехи кому-то "мозолят". Мол, у многих коллег отменяются целые туры, а у него все прекрасно.

"Когда сегодня массово отменяются концерты туры у украинских артистов, у меня наоборот происходят. Мне кажется, кому-то это мозолит глаза. Я не знаю, чем я заслужил такое уважение в СМИ. Мне кажется, что именно тогда, когда у тебя все хорошо, кому-то это не нравится", - заявил он.

Где сейчас Олег Винник

После начала российского вторжения в феврале 2022 года артист осел в Германии, где наслаждается жизнью с семьей. Он больше не скрывает любовь с певицей Таюне и наличие сына.

В июле этого года Винник попытался развеять слухи о побеге из Украины. По его словам, он уже 25 лет проживает в стране. Там он стал отцом и создавал песни, которые полюбили в Украине.