"Она меня оскорбила": Винник обвинил Полякову во лжи и вспомнил за долг

Конфликт Винника и Поляковой

Винник вспоминает, что после заявлений Оли Поляковой получил немало претензий от людей, которые поверили в версию певицы.

"Она реально меня оскорбила. Привселюдно. Люди мне пишут: "Олег, какое вы имели право бросить человека?" Она что-то придумала, перекрутила факты. Почему? Мы же в начале войны еще общались, все было нормально", - говорит Олег.

Артист добавляет, что не понимает мотивов Поляковой, ведь до начала войны они поддерживали контакт, а он даже предлагал идеи относительно совместных музыкальных проектов.

Съемки клипа, совместная песня и обвинения в "долге"

Одним из главных претензий, озвученных Поляковой, было то, что Винник якобы кинул ее на 150 тысяч долларов и "не приехал на съемки клипа". Артист резко опроверг это.

"Клип мы сняли. Песню мне прислали, я ее сам сделал. Я не взял ни цента. Она мне очень тяжело давалась, но это был хит, это была работа. Потом началась война, а песня была на русском, поэтому Оля ее не выпустила", - вспоминает Винник.

Он говорит, что видел в прессе утверждение о якобы невыполненных обязательствах и долгах, и был этим шокирован.

Винник прописал сотрудника Поляковой в своей квартире

Винник впервые рассказал о ситуации, которую, по его мнению, Полякова совсем не вспоминает, хотя именно эта история демонстрирует их отношения в тот период.

По словам артиста, в начале полномасштабного вторжения к нему обратился работник Оли Поляковой с просьбой о помощи с документами в Германии, ведь многим украинцам в ЕС тогда был нужен адрес для оформления временной защиты.

"Ее работник позвонил: "Вы не можете меня прописать? Я в Берлине". Конечно, могу. Я его прописал в своей квартире. Он там до сих пор приписан, кажется. Почему об этом никто не говорит?" - удивляется артист.

Певец говорит, что всегда хорошо относился к Поляковой, был у нее в гостях, поддерживал нормальные отношения. Именно поэтому его удивила жесткость ее слов.

По словам артиста, он не хочет входить в детали внутренней кухни, но подчеркивает, что не видит за собой никакой вины в ситуации, которую создали публичные заявления Поляковой.