Определились все участники 1/8 Лиги конференций: с кем "Шахтер" может сойтись в решающей битве

Итоги стыкового раунда и успех "горняков"

Донецкий "Шахтер" обеспечил себе место в 1/8 финала еще в декабре 2025 года.

Благодаря ничейному результату в противостоянии с хорватской "Риекой" (0:0), украинский клуб финишировал в первой восьмерке основного этапа.

Это позволило подопечным Марино Пушича избежать изнурительных стыковых матчей и получить прямую путевку в следующий круг соревнований.

В то время как "горняки" ожидали оппонентов, 16 других команд боролись за право остаться в турнире.

По итогам ответных матчей определилась восьмерка победителей, которые присоединятся к сеяным командам.

Результаты ответных матчей плей-офф

Игровой день принес несколько разгромных побед и напряженных противостояний с дополнительным временем:

"Лех" (Польша) - "КуПС" (Финляндия) - 1:0 (общий счет 3:0)

- "КуПС" (Финляндия) - 1:0 (общий счет 3:0) АЗ (Нидерланды) - "Ноах" (Армения) - 4:0 (4:1)

- "Ноах" (Армения) - 4:0 (4:1) "Кристал Пэлас" (Англия) - "Зрински" (Босния и Герцеговина) - 2:0 (3:1)

- "Зрински" (Босния и Герцеговина) - 2:0 (3:1) "Фиорентина" (Италия) - "Ягеллония" (Польша) - 2:4 (5:4 после д.в.)

- "Ягеллония" (Польша) - 2:4 (5:4 после д.в.) "Самсунспор" (Турция) - "Шкендия" (Северная Македония) - 4:0 (5:0)

- "Шкендия" (Северная Македония) - 4:0 (5:0) "Целье" (Словения) - "Дрита" (Косово) - 3:2 (6:4)

- "Дрита" (Косово) - 3:2 (6:4) "Лозанна-Спорт" (Швейцария) - "Сигма" (Чехия) - 1:2 (2:3)

- 1:2 (2:3) "Риека" (Хорватия) - "Омония" (Кипр) - 3:1 (4:1)

Кто сыграет в 1/8 финала Лиги конференций

Состав участников следующего этапа разделен на две группы. Сеяные команды (победители основного этапа) встретятся с триумфаторами стыков.

Команды, прошедшие напрямую: "Шахтер" (Украина), "Страсбур" (Франция), "Ракув" (Польша), АЕК Афины (Греция), "Спарта" (Чехия), "Райо Вальекано" (Испания), "Майнц" (Германия), АЕК Ларнака (Кипр).

Победители стыкового раунда: "Фиорентина" (Италия), "Самсунспор" (Турция), "Целье" (Словения), "Риека" (Хорватия), "Лех" (Польша), АЗ (Нидерланды), "Кристал Пэлас" (Англия), "Сигма" (Чехия).

Когда "Шахтер" узнает соперника

Согласно предварительной сетке турнира, наиболее вероятными соперниками для дончан являются турецкий "Самсунспор" или польский "Лех".

В то же время одна из этих команд может попасть на испанское "Райо Вальекано".

Окончательный ответ даст официальная процедура жеребьевки, которая запланирована на пятницу, 27 февраля.

Свои выступления на международной арене "Шахтер" возобновит уже в марте.