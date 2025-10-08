Вышел трейлер нового сезона "Ведьмака": Netflix объявил дату премьеры

Вышел трейлер 4 сезона "Ведьмака"

В новом ролике поклонники наконец-то видят обновленного Геральта в бою. Сезон продолжает историю именно с той точки, где остановился предыдущий: Геральт, Еннифер (Аня Чалотра) и Цири (Фрея Аллан) оказываются разделенными из-за войны и многочисленных врагов.

По сюжету, их пути расходятся, но появляются новые союзники, способные помочь героям воссоединиться.

В трейлере герой Хемсворта снова берет меч и вступает в битву с чудовищами.

"Геральт, ты всю жизнь сражался с монстрами и людьми. Все твое существо посвящено поиску кого-то, кого, по твоему мнению, ты подвел", - говорит персонаж, которого играет Лоуренс Фишберн (Регис).

Далее Геральт отправляется в опасное путешествие с новой командой, сталкивается с армией Вильгефорца (Махеш Джаду) и оказывается в водовороте масштабной войны.

"Ведьмак находится в состоянии изменений. Ты становишься чем-то новым. Как ты переродишься?" - звучит в финале трейлера.

Хемсворт, который впервые появляется во франшизе, признал, что сначала колебался, стоит ли участвовать в проекте после Кавилла.

"Странно, когда тебя зовут присоединиться посреди шоу и продолжить играть главного героя. Но как фанат видеоигры, я чувствовал, что могу сделать с этим что-то крутое", - сказал актер в интервью Tudum.

Шоураннер Лорен Шмидт Гисрич объяснила, что голос и поведение Геральта в новом сезоне будут отличаться.

"Его тон стал немного другим, в нем больше юмора. Лиам любит ругаться - и мы это вернули", - отметила она.

Кадр из сериала "Ведьмак-4"

Актер также поблагодарил команду сериала за поддержку.

"От актерского состава до съемочной группы - все были очень гостеприимными. Они помогли мне быстро адаптироваться и почувствовать, что я на своем месте", - сказал он.

Премьера 4 сезона "Ведьмака" состоится 30 октября на Netflix.