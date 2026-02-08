Вирус Инфантино: МОК также подает сигналы о возвращении россиян

Санкции против России

Российский спорт находится под ограничениями с 2014 года. Сначала причиной стала масштабная государственная допинговая программа, которая, по данным WADA, охватила более тысячи спортсменов.

Впоследствии санкции усилились после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году. Тогда МОК рекомендовал отстранить российских и белорусских атлетов от международных турниров.

С тех пор россияне выступают только в нейтральном статусе - без флага, гимна и места в медальном зачете.

В МОК заговорили о "нейтральности спорта"

Во время заседания Международного олимпийского комитета в Милане перед стартом зимних Игр прозвучали сигналы о возможном смягчении подхода.

Президент МОК Кирсти Ковентри, хотя и не упоминала Россию напрямую, подчеркнула, что спорт должен оставаться вне политики.

"Мы - спортивная организация. Мы понимаем политику, но наша игра - это спорт. Он должен оставаться нейтральной территорией", - заявила она.

Некоторые международные федерации уже сделали шаги навстречу: в частности, в дзюдо и тхэквондо россиянам разрешили снова выступать под собственным флагом.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино публично заявил, что отстранение России "ничего не дало" и его стоит пересмотреть. В Кремле такую позицию сразу приветствовали.

Как может выглядеть возвращение

В спортивных кругах все чаще говорят, что возвращение - лишь вопрос времени. Хотя процедура восстановления будет сложной. МОК должен отменить приостановление деятельности Олимпийского комитета России, а международные федерации будут отдельно голосовать по допуску спортсменов в своих видах спорта.

Если решение примут, россияне теоретически смогут выступать под собственной символикой уже на летней Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.

Впрочем, часть федераций может сохранить собственные запреты.

Пока - только "нейтральные"

На нынешних зимних Играх россияне представлены минимально: только 13 спортсменов получили допуск в статусе индивидуальных нейтральных участников - это наименьший показатель более чем за столетие.

Они не имеют права использовать национальную символику, а их результаты не засчитываются в общий медальный зачет.