В АПЛ повторилось уникальное удаление за драку одноклубников. Было ли такое в Украине?

Редкая красная карточка за драку двух одноклубников в АПЛ

Инцидент произошел уже на 14-й минуте игры. После атаки соперника между защитником "ирисок" Майклом Кином и полузащитником Идриссой Гуйе возник словесный спор, который быстро перерос в физическое столкновение. Кин оттолкнул партнера по команде.



В ответ Идрисса Гуйе не сдержался и ответил пощечиной в сторону Майкла Кина. Главный судья матча мгновенно отреагировал на этот эпизод, показав Гуйе прямую красную карточку за грубое неспортивное поведение.

Это уникальное удаление сразу же подтвердил судья VAR, о чем сообщили на официальных страницах Английской Премьер-лиги.

Редкий случай в истории АПЛ

Это удаление является невероятно редким для чемпионата Англии. Ничего подобного в АПЛ не случалось почти 17 лет.

Последний раз красная карточка за фол против своего одноклубника была показана 28 декабря 2008 года. Тогда Рикардо Фуллер, игрок "Сток Сити", был удален за удар одноклубника Энди Гриффина в матче против "Вест Хэма" после пропущенного гола.

Были ли подобные случаи в Украине?

Похожие редкие случаи случались и в украинском футболе, хотя и без красной карточки.

В частности, в августе 2013 года аргентинец Хавьер Соса получил желтую карточку в матче "Металлиста" против "Волыни" за то, что эмоционально оттолкнул партнера по команде Марко Девича.

Эпизод в АПЛ доказал, что внутренние конфликты могут иметь более серьезные последствия на самом высоком уровне.

Добавим, что "Эвертон" даже в меньшинстве сенсационно победил МЮ благодаря единственному голу, который на 29-й минуте забил Кирнан Дьюзбери-Холл.

Благодаря этой победе "ириски" поднялись на 11 место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 18 очков, проигрывая МЮ и "Тоттенхэму" лишь по разнице забитых и пропущенных. Зато Джек Грилиш и Ко уже опередили своих самых принципиальных соперников - "Ливерпуль".

Украинский защитник в стартовом составе

Стоит отметить, что в составе "Эвертона" на этот выездной матч против "Манчестер Юнайтед" с первых минут вышел украинский защитник Виталий Миколенко.

Хотя, накануне поединка в СМИ обсуждалась информация о возможном пересмотре руководством клуба решения о продлении контракта с украинским футболистом.