Об отставке, игноре Ярмоленко и ограблении: Ребров сделал громкие заявления перед Албанией

Ответственность и будущее в УАФ

Больше всего журналистов интересовал вопрос ответственности за поражение от Швеции и слухи о продолжении сотрудничества с ассоциацией. Ребров не стал скрывать, что впереди его ждет серьезный разговор с руководством.

"Мне надо встретиться после этой игры с президентом УАФ и решить все. Поверьте мне, мы решим. Все будет сделано как можно лучше для нашей страны и команды. Я никогда не отделяю тренера от команды. Да, я отвечаю первый, но ребята тоже должны понимать - мы играем вместе", - подчеркнул тренер.

Состав на Албанию и отсутствие Ярмоленко

Ребров подтвердил, что во вторник, 31 марта, зрители увидят обновленную команду. Тренер планирует дать шанс молодым игрокам, чтобы изменить эмоциональное состояние после неудачи.

Относительно невызова Андрея Ярмоленко, наставник объяснил это высокой конкуренцией и игровой практикой на старте чемпионата.

"Я желаю Андрею Николаевичу только лучшего, чтобы он закончил сезон без травм, но на этой позиции сейчас большая конкуренция", - отметил специалист.

Также тренер прокомментировал слухи о якобы ограблении сборной в отеле перед матчем со Швецией, отметив, что не владеет такой информацией и посоветовал обращаться к администраторам.

Когда и где смотреть матч с Албанией

Товарищеский матч Украина - Албания состоится 31 марта на стадионе "Сьютат де Валенсия" в испанской Валенсии. Начало - в 21:45 по киевскому времени.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO при наличии подписки "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" или "MEGOPACK N+S".

Кроме того, поединок бесплатно покажут на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях.

Матч прокомментируют Вадим Скичко и Вадим Шевякин.