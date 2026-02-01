Известная журналистка ушла с телемарафона: что произошло

Известная журналистка уволилась с телемарафона

Татьяна отметила, что ушла из "Єдиних новин" 31 января. Также она раскрыла причины и прокомментировала информацию, которая сейчас появляется в СМИ.

"ООО "Кінокіт", которое ранее производило контент для телеканала "Рада" в рамках телемарафона, сейчас остановило работу. Прекращение работы продакшна произошло без объяснений - коллективу сообщили лишь, что это связано с тем, что канал "Рада" не объявил художественного конкурса. В чем причина непроведения конкурса, сотрудникам не объяснили", - процитировала статьи Гончарова.

"Все это соответствует действительности, добавить нечего", - заметила она.

При этом журналистка решила все же высказаться о своем опыте и пути. Она вспомнила эфиры февраля-марта 2022 года и отметила, что ей было важно работать и "быть буквально током для тех, в ком он закончился".

"Для меня важно было, что за эти годы в марафоне я могла вдохновить зрителей донатить и таким образом на моих эфирах было собрано на нужды военных около 4 миллионов долларов", - отметила Татьяна.

Пост ведущей (скриншот)

"Было важным (спасибо главному редактору Наталье Яструбенко за понимание иногда моего желания быть одновременно в разных местах) и есть то, что за кадром с первого дня полномасштабного и по сей день остаюсь волонтером и сдуваться не собираюсь, а только непрерывно собираю и аккумулирую, низко кланяясь ВСУ", - добавила она.

Ведущая вспомнила, что для нее было важно "пытаться выжимать информационный максимум" во время работы.

"Для меня важно было профессионально делать свою работу в дождь, снег, в холод, в обстрелы, в атаки. Я благодарю тех людей в коллективе, которые были рядом и работали с такой же отдачей. Уважаю только тех, кто всегда на максимуме, кто не ломался, служил другим, работал за нескольких, не искал возможностей не выйти на работу", - пояснила Гончарова.

"Но также мне важно, чтобы определенные истории заканчивались вовремя. Как произошло в этом случае. Поэтому дальше делаю, что должна, с тем что имею, там, где я есть", - резюмировала она.

Чем сейчас будет заниматься журналистка - пока неизвестно.

Кто такая Татьяна Гончарова

Татьяна Гончарова - украинская журналистка и ведущая. Родилась в Луганске, свою карьеру начала на Луганской областной телерадиокомпании, а с 2003 года работает в Киеве.

Работала на "MTV Україна", "К1", "Тонісі", "Інтері", "UA:Перший", вела утреннее шоу "Доброго ранку, Україно!" на телеканале "Ера".

В медиа ее нередко упоминали из-за работы на противоречивых телеканалах. В частности, из-за "Ери", которую связывали с Андреем Деркачем. Татьяна была ведущей политических программ на пророссийском ZIK Виктора Медведчука, а в 2020 году возглавляла "Оперативний штаб" на Kyiv.live - канале, связанном с Вадимом Столаром.