"Отыграли на максимуме": как Ребров оценил победу над Азербайджаном

"Очень важные три очка"

Общение с прессой наставник начал с признания, что на игроков давила огромная ответственность за результат. Несмотря на кадровые проблемы, команде удалось одержать необходимую победу.

"Была очень важная игра, очень важные три очка. Эта ответственность сказывалась на игроках. После победы в Исландии было критически важно выиграть и сегодня. Где-то сказывалась нервозность, особенно во втором тайме, когда нужно было идти вперед. Перед матчем все говорили об отсутствии пяти ключевых игроков атаки - это действительно усложнило задачу. Но я благодарен ребятам, что они отработали на максимуме и вырвали этот результат", - отметил Ребров.

"Азербайджан - команда высокого уровня"

Тренер отдельно отметил соперника, который в двух матчах отбора создал Украине серьезные трудности, несмотря на статус аутсайдера группы.

"Сборная Азербайджана - это команда высокого уровня. Она играет очень компактно в обороне. Исландия предоставила нам много пространства, а сегодня его практически не было. Любую команду, которая обороняется компактно, тяжело обыграть. На таком уровне легких соперников нет. Тем более, клуб из Азербайджана сейчас выступает в Лиге чемпионов", - подчеркнул Ребров.

Настроение тренера после давления

После двух эмоциональных игр Ребров признал, что чувствует себя спокойнее, ведь команде удалось добыть два важных результата подряд.

"Я благодарен вам, что нет вопросов, которые выводят из себя. Чувствую себя нормально. Знаю, что могли быть более сложные вопросы, но спасибо, что дали мне немного отдохнуть", - улыбнулся наставник.

Сборная Украины в отборе на ЧМ-2026

После четырех туров "сине-желтые" с 7-ю очками занимают второе место в группе D. Это на три меньше, чем у лидера - сборной Франции.

Турнирная таблица группы D после 4-х туров

Франция - 10 очков (мячи - 9:3) Украина - 7 (8:7) Исландия - 4 (11:9) Азербайджан - 1 (2:11)

Оставшиеся матчи

13 ноября

Франция - Украина

Азербайджан - Исландия

16 ноября

Украина - Исландия

Азербайджан - Франция

Победитель квартета напрямую выходит на чемпионат мира, а команда, которая финиширует второй - будет играть в раунде плей-офф, где нужно будет пройти двух соперников.