От чего умерла Кэтрин О'Хара: у звезды "Один дома" была тяжелая болезнь

Стала известна медицинская причина смерти звезды "Один дома" Кэтрин О'Хара. Как выяснилось, у актрисы была тяжелая болезнь.
Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TMZ.
Согласно документу, который опубликовал Департамент здравоохранения Лос-Анджелеса, непосредственной причиной смерти стала легочная эмболия. А вот к этому состоянию привело тяжелое заболевание - рак прямой кишки.
Ранее актриса не жаловалась на проблемы со здоровьем, поэтому о ее состоянии стало известно лишь после трегадии. Как известно, Кэтрин кремировали, а прах передали ее мужу Роберту Вельчу.
О смерти звезды "Один дома" стало известно 30 января. Тогда ее доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Тогда сообщалось, что в 4:48 спасатели получили вызов относительно "женщины, которая имела проблемы с дыханием". К сожалению, спасти актрису не удалось.
Она родом из Торонто, где родилась 4 марта 1954 года. С ранних лет отличалась особой харизмой и юмором.
Профессиональный путь начала в 1974 году в театре Second City Toronto, а с 1976-го присоединилась к телевизионному шоу SCTV, где работала вместе с Джоном Кэнди, Юджином Леви, Мартином Шортом и Риком Моранисом.
Кэтрин - обладательница двух "Эмми". В 1982 году она получила премию за сценарий к SCTV, а в 2020-м - за роль в сериале "Шиттс Крик".
На весь мир прославилась как мама Кевина, Кейт Маккаллистер, в рождественском фильме "Один дома".
Еще одной успешной работой актрисы была роль Делии в фильме "Битлджюс" и его продолжении 2024 года.
Одними из последних работ стали "Киностудия" и второй сезон сериала "Последние из нас".
