Выбор Шевченко подтвержден: Романо раскрыл имя итальянца, который возглавит "сине-желтых"

22:03 04.05.2026 Пн
2 мин
Это назначение уже вызвало споры: справится ли человек, который никогда не работал самостоятельно?
aimg Екатерина Урсатий
Андреа Мальдера (фото: УАФ)
Национальная команда Украины определилась с кандидатурой нового рулевого. После завершения эры Сергея Реброва "сине-желтых" возглавит итальянец Андреа Мальдера, который ранее уже работал в структуре сборной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт инсайдера Фабрицио Романо в соцсети X.

Громкое возвращение итальянского специалиста

Пост главного тренера сборной Украины займет Андреа Мальдера.

Сейчас руководство Украинской ассоциации футбола (УАФ) находится на финальной стадии переговоров с 54-летним специалистом, согласовывая заключительные пункты контракта.

Мальдера хорошо знаком украинским болельщикам. В течение пяти лет (с 2016 по 2021) он входил в тренерский штаб Андрея Шевченко, который сегодня возглавляет УАФ.

После работы в Украине ассистент сопровождал Роберто Де Дзерби в английском "Брайтоне" и французском "Марселе", откуда ушел в феврале этого года.

Конец эпохи Реброва и новые вызовы

Должность наставника национальной команды стала вакантной в конце апреля.

Сергей Ребров, который руководил коллективом с лета 2023 года, покинул свой пост после неудачи в квалификации к чемпионату мира-2026.

Поражение в решающей стадии плей-офф отбора закрыло для украинцев путь на мундиаль и привело к кадровым изменениям.

Стоит отметить, что для итальянского специалиста это будет первый опыт самостоятельной работы на таком высоком уровне.

Ранее он специализировался на аналитической и ассистентской деятельности в "Милане" и штабах ведущих тренеров.

Когда состоится дебют

Первым серьезным экзаменом для нового штаба станет будущий розыгрыш Лиги наций. Однако впервые вывести команду на поле Мальдера может уже в начале лета.

На 7 июня у "сине-желтых" запланирована контрольная встреча против сборной Дании.

Ожидается, что именно этот товарищеский поединок станет точкой отсчета для итальянца в статусе главного тренера украинской сборной.

Украинские дроны могут пролететь на параде 9 мая в Москве, - Зеленский
Семь лет Зеленского. Какой план президента на войну, власть и выборы
