Выбор Шевченко подтвержден: Романо раскрыл имя итальянца, который возглавит "сине-желтых"
Национальная команда Украины определилась с кандидатурой нового рулевого. После завершения эры Сергея Реброва "сине-желтых" возглавит итальянец Андреа Мальдера, который ранее уже работал в структуре сборной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт инсайдера Фабрицио Романо в соцсети X.
Громкое возвращение итальянского специалиста
Пост главного тренера сборной Украины займет Андреа Мальдера.
Сейчас руководство Украинской ассоциации футбола (УАФ) находится на финальной стадии переговоров с 54-летним специалистом, согласовывая заключительные пункты контракта.
Мальдера хорошо знаком украинским болельщикам. В течение пяти лет (с 2016 по 2021) он входил в тренерский штаб Андрея Шевченко, который сегодня возглавляет УАФ.
После работы в Украине ассистент сопровождал Роберто Де Дзерби в английском "Брайтоне" и французском "Марселе", откуда ушел в феврале этого года.
Конец эпохи Реброва и новые вызовы
Должность наставника национальной команды стала вакантной в конце апреля.
Сергей Ребров, который руководил коллективом с лета 2023 года, покинул свой пост после неудачи в квалификации к чемпионату мира-2026.
Поражение в решающей стадии плей-офф отбора закрыло для украинцев путь на мундиаль и привело к кадровым изменениям.
Стоит отметить, что для итальянского специалиста это будет первый опыт самостоятельной работы на таком высоком уровне.
Ранее он специализировался на аналитической и ассистентской деятельности в "Милане" и штабах ведущих тренеров.
Когда состоится дебют
Первым серьезным экзаменом для нового штаба станет будущий розыгрыш Лиги наций. Однако впервые вывести команду на поле Мальдера может уже в начале лета.
На 7 июня у "сине-желтых" запланирована контрольная встреча против сборной Дании.
Ожидается, что именно этот товарищеский поединок станет точкой отсчета для итальянца в статусе главного тренера украинской сборной.
