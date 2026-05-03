Ученые объяснили, как дроны с радаром помогут найти воду на Марсе

Проблема орбитальных радаров

Десятилетиями миссии на Марс полагались на орбитальные радары для обнаружения подземного льда. Они подтвердили наличие огромных запасов воды под слоями камня и пыли - особенно на средних широтах планеты.

Но орбитальные системы не способны определить точную глубину залегания льда и толщину перекрывающего слоя.

Именно это критически важно: если лед залегает под метром рыхлого грунта - его можно достать, если под десятками метров твердой породы - нет.

Что показали испытания на Земле

Исследователи испытали дроны с георадаром над ледниками Аляски и Вайоминга, которые по структуре напоминают ледяные залежи на Марсе.

Дроны летели на малой высоте и картографировали толщину льда, обнаруживали слои обломочного материала толщиной несколько метров и раскрывали внутреннюю структуру ледников. Результаты подтверждены полевыми измерениями и бурением.

Как это будет работать на Марсе

Схема предусматривает три уровня: орбитальные аппараты определяют широкие регионы со льдом, дроны уточняют карты с высоким разрешением, а наземные миссии проводят бурение и анализ.

Это снижает риски и повышает эффективность - вместо слепого бурения миссии смогут целиться в самые перспективные участки.

Идея опирается на опыт вертолета Ingenuity NASA, который доказал возможность полетов в разреженной атмосфере Марса.

Зачем это нужно

Ледяная вода на Марсе - это одновременно научный архив древнего климата планеты и потенциальный ресурс для будущих астронавтов: питьевая вода, производство кислорода, сельское хозяйство. Точное определение мест залегания льда также повысит шансы найти следы прошлой жизни.