Трудно поверить! 5 звезд, которые дожили до 100 лет

Норман Лир

Известный сценарист и продюсер, который умер в декабре 2023-го в возрасте 101 года, неоднократно подчеркивал, что именно любимая работа была его источником энергии.

"Некоторые люди бегут. Я не бегаю. Я просыпаюсь и делаю то, что мне нравится. Это мой подарок самому себе. Это моя молитва. Это все", - сказал он USA Today, когда отмечал 100-летие в 2022-м.

"Когда я ложусь спать ночью, у меня есть о чем думать. Среди прочего, это о том, что я буду делать завтра", - признавался он в разговоре с Los Angeles Times еще в 2020-м.

Норман Лир (фото: Википедия)

Оливия де Хэвилленд

Звезда "Унесенных ветром" ушла из жизни в июле 2020 года в возрасте 104 лет. Она шутила, что секрет ее долголетия заключается в "трех Л" - любви, смехе и свете.

В интервью Vanity Fair актриса признавалась, что ежедневно решала кроссворды The New York Times, чтобы держать ум в тонусе.

Кадр из ток-шоу "60 минут"

Кирк Дуглас

Легендарный актер, известный по ролям в "Спартаке" и "20 000 лье под водой", прожил 103 года и умер в феврале 2020-го.

"Юмор способствует долголетию", - писал он в своем эссе.

"Попробуйте думать о других, попробуйте помочь им. Вы будете поражены, как это уменьшит вашу депрессию... Самый большой дивиденд старости - это открытие истинного значения любви", - добавлял актер.

Кадр из фильма "Жадность"

Глория Стюарт

Исполнительница роли пожилой Роуз в "Титанике" успела отпраздновать свое 100-летие в июле 2010-го, но ушла из жизни уже через два месяца.

"Я была мотивирована тогда (в 1930-х), и я мотивирована сейчас", - призналась актриса в своих мемуарах "Я просто продолжала надеяться".

Ее дочь после смерти Стюарт отметила, что мать "не верила в болезни" и просто не обращала на них внимания - вероятно, именно это помогло ей так долго оставаться сильной.

Кадр из сериала "История хоррора с Марком Гатиссом"

Ева Мари Сент

Обладательница "Оскара" за фильм "На набережной" сейчас остается старейшей живой актрисой Голливуда. В июле 2025-го ей исполнился 101 год.

"Я продолжаю гулять на свежем воздухе, смотрю бейсбол, особенно с участием "Лос-Анджелес Доджерс", и наслаждаюсь временем с семьей и друзьями", - рассказала она People накануне своего 100-летия.

Кадр из фильма "Входите без стука"