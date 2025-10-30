Вашеро вошел в историю "Мастерсов": обошел Федерера и Алькараса по проценту побед

Впечатляющая статистика Вашеро

Как сообщает , после победы над своим двоюродным братом Артуром Риндеркнешем Вашеро продолжил беспроигрышную серию на турнирах ATP 1000.

Он одержал 11 побед при лишь трех поражениях на этом уровне, обыграв среди других представителей топ-10 рейтинга ATP - Хольгера Руне и Новака Джоковича.

Благодаря этим результатам 22-летний теннисист имеет 78,6% побед на "Мастерсах". Это третий показатель в истории после Рафаэля Надаля (82%) и Новака Джоковича (81,5%).

Вашеро опережает таких легенд, как Роджер Федерер (77,9%) и Карлос Алькарас (77,8%).

Топ-5 теннисистов по проценту побед на турнирах ATP 1000

Рафаэль Надаль (Испания) - 82% Новак Джокович (Сербия) - 81,5% Валентен Вашеро (Монако) - 78,6% Роджер Федерер (Швейцария) - 77,9% Карлос Алькарас (Испания) - 77,8%

Уровень легенд

Кроме этого, Вашеро повторил уникальное достижение аргентинца Давида Налбандяна - стал лишь вторым игроком в истории, который, не входя в топ-20 мирового рейтинга, одержал 10 подряд побед на "Мастерсах".

В следующем раунде монегаск сыграет против британца Кэмерона Норри, который в стартовом круге "Мастерса" в Париже сенсационно обыграл первую ракетку мира Карлоса Алькараса.