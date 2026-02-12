Беременная Алина Гросу рассекретила пол ребенка: трогательное видео

Как Гросу сообщила пол ребенка

Для гендер-пати супруги выбрали живописную локацию под открытым небом. На видео, которым артистка поделилась в сети, она предстала в светлом зимнем образе - белоснежной экошубе и пушистых наушниках.

Ее муж, который по-прежнему не показывает лицо, появился в кадре в черной маске, белом пуховике и темной шапке.

Пара нежно обнималась и целовалась под романтическое музыкальное сопровождение. В кульминационный момент влюбленные одновременно активировали баллончики с цветным дымом.

Кто родится у певицы

Через мгновение пространство вокруг пары окутал насыщенный голубой дым, который традиционно символизирует рождение мальчика.

Судя по кадрам, Алина не скрывала эмоций - она искренне обрадовалась, когда увидела цвет. Артистка выглядела растроганной и счастливой.

Что известно о личной жизни Алины Гросу

Певица ранее была замужем за российским бизнесменом Александром Комковым - брак продлился недолго и завершился разводом в 2019 году. После этого она состояла в отношениях с актером Романом Полянским.

В начале полномасштабного вторжения РФ пара, по словам певца Павла Зиброва, находилась в Черновцах. Он также отмечал, что любимый артистки имеет проукраинскую позицию.

Впрочем, осенью 2022 года Полянского заметили в Москве на кинопремьере. Уже в феврале 2023-го Гросу дала понять, что больше не состоит в отношениях, не раскрывая деталей разрыва.

Впоследствии певица переехала в США, где продолжила творческую деятельность и начала развиваться в актерской сфере.

В марте 2024 года она сообщила о второй свадьбе, однако личность мужа не раскрыла. Поклонники предполагали, что речь идет о Полянском. Осенью того же года пара появилась на частном мероприятии в Нью-Йорке и попала на фото в соцсети.

Свадьба Алины Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Беременность Алины Гросу

В конце 2025 года Гросу заметили с округлым животиком в одном из супермаркетов в США.

Фото обнародовали в сети, однако сама певица тогда воздержалась от комментариев. Впоследствии она опубликовала видео возле новогодней елки, отметив, что будет праздновать "втроем", чем подогрела слухи.

Официально беременность артистка подтвердила 10 января 2026 года - в новом клипе.

Позже Гросу откровенно рассказала, что долгое время не могла забеременеть.

По ее словам, они годами пытались стать родителями, однако столкнулись с трудностями - гормональной терапией, эмоциональным истощением и разочарованиями из-за отрицательных тестов.

Алина Гросу показала живот на последних месяцах беременности (фото: instagram.com/alina_grosu)