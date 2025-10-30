Украинцы уничтожают соперников в Лиге чемпионов: "ХИТ" в шаге от элитраунда

Украинский чемпион "ХИТ" уверенно возглавляет группу основного раунда Лиги чемпионов после двух сыгранных туров. Команда имеет 6 очков и остается главным претендентом на выход в элитраунд турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Идеальный старт команды "ХИТ" и исключительно украинское дерби

Футзальный клуб "ХИТ" демонстрирует непревзойденную форму на старте группового этапа Лиги чемпионов. Украинский чемпион успешно провел первые два поединка, получив шесть зачетных баллов.

В стартовом матче киевляне не оставили никаких шансов северомакедонской "Форсе", разгромив соперника со счетом 10:2.

Следующий тур отметился историческим для украинского футзала дерби, ведь в одной группе сошлись два представителя Украины - "ХИТ" и "Киев Футзал".

В этом принципиальном противостоянии победу праздновали игроки "ХИТа", уверенно одолев соотечественников с результатом 5:0.

Согласно регламенту, только лучшая команда группы получает путевку в Элитраунд.

Результаты других матчей и турнирное положение

"ХИТ" мог досрочно обеспечить себе место в плей-офф, если бы в параллельном матче "Форса" и словенская "Вргника" сыграли вничью.

В таком случае украинский лидер оторвался бы от ближайшего преследователя на четыре очка.

Однако, несмотря на то, что "Форса" смогла восстановить равновесие после того, как пропустила два быстрых мяча в начале встречи, "Вргника" вырвала победу в матче, забив два гола в конце первого тайма.

Таким образом, интрига в группе сохраняется до последнего тура.

Турнирная таблица. Группа 8 (после двух туров):

"ХИТ" (Украина) - 6 очков (2 матча), разница мячей 15:2 "Вргника" (Словения) - 4 очка (2), 6:4 "Киев Футзал" (Украина) - 1 очко (2), 2:7 "Форса" (Северная Македония) - 0 очков (2), 4:14

Решающий поединок: что нужно для выхода

В заключительном туре, который состоится в субботу, 1 ноября, "ХИТ" сыграет против "Вргники" - единственной команды, имеющей математические шансы сместить киевлян с первой строчки.

Для выхода в Элитраунд чемпиону Украины достаточно не проиграть словенскому клубу. Поединок "Вргника" - "ХИТ" начнется в 20:00 по киевскому времени.

В этот же день в 17:00 состоится другой матч группы: "Форса" сыграет против "Киев Футзала".