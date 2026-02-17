Украинский футболист ударил военного ТЦК и похвастался видео: чем все закончилось

Скандальный инцидент с участием игрока ковалевского "Колоса" Даниила Колесника завершился его немедленным увольнением. Нападающий ударил военнослужащего ТЦК, а кадры конфликта самостоятельно распространил в соцсетях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт "Колос" в соцсети Instagram.
24-летний форвард команды "Колос-2" оказался в центре громкого скандала после публикации видео в своем Instagram.
На записи зафиксировано, как спортсмен наносит удар в лицо мужчине в военной форме.
Несмотря на то, что впоследствии Колесник удалил резонансные кадры и закрыл доступ к своему профилю, видео успело приобрести огласку.
Реакция футбольного клуба из Ковалевки была мгновенной и бескомпромиссной.
Президент "Колоса" Андрей Засуха и администрация команды выступили с официальным заявлением, в котором извинились перед украинским обществом и защитниками за позорное поведение своего теперь уже бывшего игрока.
По решению руководства, Даниил Колесник был немедленно отстранен от тренировок, а процедура расторжения трудовых отношений начата в тот же день.
В клубе отметили, что любые проявления агрессии, особенно в отношении представителей Сил обороны, недопустимы.
Представители "Колоса" напомнили о своей активной волонтерской деятельности, которая продолжается с начала полномасштабного вторжения.
"ФК "Колос" принципиально осуждает любые проявления насилия и противоправного поведения, независимо против кого оно направлено, а тем более - против украинских военных", - отмечается в обращении пресс-службы.
Сейчас приоритетом для клуба остается системная помощь армии, включая закупку техники, донаты и обеспечение жильем семей военнослужащих.
Уполномоченные органы уже проинформированы о факте нападения на военнослужащего при исполнении обязанностей.
Ожидается, что правоохранители дадут правовую оценку действиям экс-футболиста.
"Нападение на военнослужащего во время выполнения им служебных обязанностей - это не просто хулиганство, а прямое препятствование деятельности Вооруженных Сил Украины", - сообщили представители ТЦК.
"Пока наши подразделения на фронте нуждаются в ротации и пополнении, подобные проявления агрессии в тылу недопустимы", - добавляется в сообщении.
Учитывая возраст игрока и его физическую подготовку, не исключается, что после расторжения профессионального контракта вопрос его пребывания на воинском учете будет рассматриваться в особом порядке согласно действующему законодательству о мобилизационной подготовке.
Стоит напомнить, что ранее Даниил Колесник имел совсем другую репутацию.
Выступая за закарпатский "Минай", он стал одним из героев медиапространства после массовой драки с игроками российского "Шинника" в турецком отеле Royal Seginus.
Тогда Колесник защищал уборщицу от хамства нетрезвых россиян, заявляя в эфире национальных телеканалов.
"Я считаю, что таким существам не место за пределами их государства", - сказал футболист.
Однако сегодняшняя ситуация в корне изменила отношение болельщиков к игроку, ведь на этот раз объектом его агрессии стал не враг, а украинский военный.
