Украинские прыгуны с трамплина не попали в топ-30 на Олимпиаде-2026 - что произошло
Украинские спортсмены Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко не смогли пробиться в топ-30 первого раунда большого трамплина на Олимпиаде-2026 в Италии, завершив выступления на 42-й и 45-й позициях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат соревнования.
Читайте также: Кто изображен на шлеме Гераскевича, который запретил МОК
Итоги квалификационного раунда
В рамках второго личного первенства среди мужчин на старт вышли 50 участников.
Согласно регламенту Олимпиады, к решающей попытке допускались только тридцать сильнейших прыгунов по итогам первого тура.
Лучший показатель среди представителей "сине-желтой" сборной продемонстрировал Евгений Марусяк.
Лидер команды выполнил прыжок на отметку 124.5 метра, что принесло ему 108.6 балла.
Этого результата оказалось достаточно лишь для 42-го места в финальном протоколе раунда.
Другой украинец, Виталий Калиниченко, приземлился на отметке 120.5 метра. Судьи оценили его выступление в 103.4 балла, что соответствует 45-й строчке рейтинга.
Повторение сценария
Отметим, что украинские атлеты не смогли квалифицироваться во второй раунд в обеих индивидуальных дисциплинах Игр-2026.
Ранее на нормальном трамплине наши спортсмены продемонстрировали похожие показатели: Марусяк финишировал 42-м, а Калиниченко занял 47-е место.
Лидером текущих соревнований стал японец Рен Никаидо.
Он сумел на 7 очков опередить главного фаворита сезона и руководителя общего зачета Кубка мира - словенца Домена Превца.
Где смотреть финал и когда следующий старт
Медали на большом трамплине будут разыграны сегодня во время второй серии прыжков.
Начало решающей стадии запланировано на 20:57 по киевскому времени. Наблюдать за борьбой за награды можно в эфире "Суспільне Спорт".
Украина еще представит свою команду в прыжках с трамплина на Олимпиаде-2026: в понедельник, 16 февраля, состоятся мужские соревнования суперкоманд, где выступят по два спортсмена от каждой страны.
Ранее мы сообщили, что украинские спортсмены получили четкие инструкции относительно россиян на Олимпиаде-2026.