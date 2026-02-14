ua en ru
Украинские прыгуны с трамплина не попали в топ-30 на Олимпиаде-2026 - что произошло

Суббота 14 февраля 2026 20:48
Украинские прыгуны с трамплина не попали в топ-30 на Олимпиаде-2026 - что произошло Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко (фото: Skijumping.pl)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинские спортсмены Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко не смогли пробиться в топ-30 первого раунда большого трамплина на Олимпиаде-2026 в Италии, завершив выступления на 42-й и 45-й позициях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат соревнования.

Читайте также: Кто изображен на шлеме Гераскевича, который запретил МОК

Итоги квалификационного раунда

В рамках второго личного первенства среди мужчин на старт вышли 50 участников.

Согласно регламенту Олимпиады, к решающей попытке допускались только тридцать сильнейших прыгунов по итогам первого тура.

Лучший показатель среди представителей "сине-желтой" сборной продемонстрировал Евгений Марусяк.

Лидер команды выполнил прыжок на отметку 124.5 метра, что принесло ему 108.6 балла.

Этого результата оказалось достаточно лишь для 42-го места в финальном протоколе раунда.

Другой украинец, Виталий Калиниченко, приземлился на отметке 120.5 метра. Судьи оценили его выступление в 103.4 балла, что соответствует 45-й строчке рейтинга.

Повторение сценария

Отметим, что украинские атлеты не смогли квалифицироваться во второй раунд в обеих индивидуальных дисциплинах Игр-2026.

Ранее на нормальном трамплине наши спортсмены продемонстрировали похожие показатели: Марусяк финишировал 42-м, а Калиниченко занял 47-е место.

Лидером текущих соревнований стал японец Рен Никаидо.

Он сумел на 7 очков опередить главного фаворита сезона и руководителя общего зачета Кубка мира - словенца Домена Превца.

Где смотреть финал и когда следующий старт

Медали на большом трамплине будут разыграны сегодня во время второй серии прыжков.

Начало решающей стадии запланировано на 20:57 по киевскому времени. Наблюдать за борьбой за награды можно в эфире "Суспільне Спорт".

Украина еще представит свою команду в прыжках с трамплина на Олимпиаде-2026: в понедельник, 16 февраля, состоятся мужские соревнования суперкоманд, где выступят по два спортсмена от каждой страны.

Ранее мы сообщили, что украинские спортсмены получили четкие инструкции относительно россиян на Олимпиаде-2026.

