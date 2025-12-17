Украинские биатлонисты провалили сингл-микст в Ленцерхайде: команда не попала в топ-15

Ход гонки: от стабильности к ошибкам

Честь Украины в сингл-миксте защищали Александр Пономаренко и Анна Кривонос. Стартовый отрезок выдался непростым, ведь Пономаренко передал эстафету 15-м, использовав четыре дополнительных патрона. Впоследствии Кривонос сумела улучшить положение, подняв команду на 12-ю строчку.

Вторая половина гонки поначалу добавила оптимизма. Пономаренко продемонстрировал отличную скорость на огневых рубежах, войдя в пятерку лучших по времени стрельбы, что позволило сохранить место в середине второго десятка.

Однако решающей стала последняя "стойка" Анны Кривонос. Биатлонистка не закрыла все мишени дополнительными патронами и пошла на круг штрафа.

В итоге украинский дуэт пересек финишную линию лишь на 16-й позиции. В общем "сине-желтые" использовали 12 запасных патронов и преодолели 150 метров штрафной дистанции.

Исторический антирекорд

Такой результат стал худшим показателем украинцев в этой дисциплине за последние восемь лет. Последний раз сборная оказывалась ниже 15-го места еще в сезоне 2016/17 на этапе в Отепяэ, где финишировала 17-й и 18-й.

Напомним, что в классической смешанной эстафете, которая состоялась ранее в Ленцерхайде, четверка Аксюты, Насыка, Дмитренко и Белкиной выступила успешнее, заняв 10-е место.

Триумф Франции и призеры

Победу в гонке праздновала сборная Франции, оформив "золотой дубль" после успеха в классическом миксте.

Вторую строчку заняла Финляндия, а замкнула тройку лучших Австрия.

Результаты одиночной смешанной эстафеты Кубка IBU в Ленцерхайде:

Франция - 36:06.0 (0+6) Финляндия - +31,4 (0+7) Австрия - +46,3 (0+9) Германия - +57,1 (1+7) Швеция - +1:25,7 (1+11) Дания - +1:26,3 (0+4)

...

16. Украина (1+12) +3:36.9

Этап в Швейцарии продолжится в пятницу, 19 декабря. В 11:30 по киевскому времени начнется женская спринтерская гонка.