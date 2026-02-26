Украинка ворвалась в топ-40 на Кубке IBU: как Кипяченкова открыла сезон в США

В Лейк-Плэсиде завершилась женская короткая индивидуальная гонка в рамках Кубка IBU. Любовь Кипяченкова стала лучшей среди украинок, сумев попасть в зачетную зону, несмотря на конкуренцию и сложную трассу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.
Женский старт в США стал продолжением соревновательной программы после мужской гонки, где ранее Антон Дудченко занял 10-е место.
В женской "индивидуалке" цвета украинского флага защищали трое спортсменок: Анна Кривонос, Лилия Стеблина и Любовь Кипяченкова, для которой это выступление стало первым в текущем олимпийском сезоне.
Именно Кипяченкова продемонстрировала самый высокий результат в составе сине-желтой сборной.
Допустив два промаха на втором и четвертом огневых рубежах, биатлонистка заняла 35-ю строчку итогового протокола.
Другие представительницы украинской сборной продемонстрировали менее стабильные результаты, финишировав за пределами топ-30.
Лилия Стеблина столкнулась со значительными трудностями на огневых рубежах: допустив шесть ошибок во время стрельбы, она потеряла шансы на высокие позиции.
В итоге спортсменка заняла 39-е место, проиграв победительнице гонки немке Юлии Кинк более 5 с половиной минут.
Анна Кривонос завершила соревнования на 41-й строчке итогового протокола.
Несмотря на то, что ее точность была идентичной результату лидера команды Кипяченковой - всего два неточных выстрела на первом и последнем рубежах - более низкая скорость на дистанции не позволила биатлонистке подняться выше.
Ее отставание от золотого призера составило 5:51.6 минуты.
Победу уверенно одержала представительница Германии Юлия Кинк, которая закрыла все 20 мишеней.
Второе и третье места заняли норвежки Гро Рандбю и Гуро Йиттерхюйс соответственно.
Следующий этап соревнований в Лейк-Плэсиде состоится в субботу, 28 февраля. Программу продолжит мужской спринт, который начнется в 17:45 по киевскому времени.
Ранее мы сообщали, что Украина отправит на Паралимпийские Игры-2026 самое большое количество спортсменов в истории.