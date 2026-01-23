В Украине появилась первая онлайн-школа хоккея с бесплатными уроками от профи

Украинские любители спорта теперь могут овладеть навыками игры в хоккей с помощью серии профессиональных видеоуроков. В сети запустили первый системный образовательный проект на украинском языке, который позволяет тренироваться самостоятельно даже при отсутствии специализированных арен и тренера рядом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на инициативу киевского хоккейного клуба Kyiv Capitals.
До сих пор игроки-любители и начинающие игроки в Украине были вынуждены пользоваться преимущественно англоязычными или русскоязычными учебными материалами из США и Канады. Это создавало языковой барьер и усложняло процесс обучения для детей и молодежи.
Толчком к созданию украиноязычного продукта стал запрос от жителей небольших городков, где нет профессиональных ледовых арен, но есть возможность тренироваться на открытых катках или замерзших водоемах.
"Наша задача - дать доступ к знаниям о хоккее каждому. Это не только о профессиональных аренах, но и о замерзшем озере возле дома, где любой может сделать первый шаг на коньках. Мы хотим, чтобы молодежь не зависела от чужих видео или наличия тренеров только в крупных городах", - говорят в клубе.
Учебный контент на YouTube-площадке адаптирован для широкой аудитории - от детей до взрослых. Программа фокусируется на ключевых аспектах игры:
Актуальность такого формата подтверждают цифры: только за последний месяц обучающие видео собрали более 235 тыс. просмотров.
Подавляющее большинство зрителей - украинцы, что указывает на высокий спрос именно на родной спортивный контент.
Организаторы планируют и в дальнейшем расширять базу знаний, привлекая профессиональных игроков и тренеров к созданию новых форматов - от мотивационных роликов до интерактивов для болельщиков.
