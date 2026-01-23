RU

В Украине появилась первая онлайн-школа хоккея с бесплатными уроками от профи

Kyiv Capitals проводит уроки хоккея онлайн (фото: Kyiv Capitals)
Автор: Андрей Костенко

Украинские любители спорта теперь могут овладеть навыками игры в хоккей с помощью серии профессиональных видеоуроков. В сети запустили первый системный образовательный проект на украинском языке, который позволяет тренироваться самостоятельно даже при отсутствии специализированных арен и тренера рядом.

Отказ от зарубежного контента

До сих пор игроки-любители и начинающие игроки в Украине были вынуждены пользоваться преимущественно англоязычными или русскоязычными учебными материалами из США и Канады. Это создавало языковой барьер и усложняло процесс обучения для детей и молодежи.

Толчком к созданию украиноязычного продукта стал запрос от жителей небольших городков, где нет профессиональных ледовых арен, но есть возможность тренироваться на открытых катках или замерзших водоемах.

"Наша задача - дать доступ к знаниям о хоккее каждому. Это не только о профессиональных аренах, но и о замерзшем озере возле дома, где любой может сделать первый шаг на коньках. Мы хотим, чтобы молодежь не зависела от чужих видео или наличия тренеров только в крупных городах", - говорят в клубе.

Что входит в программу обучения

Учебный контент на YouTube-площадке адаптирован для широкой аудитории - от детей до взрослых. Программа фокусируется на ключевых аспектах игры:

  • техника катания (базовые уровни и более сложные маневры на льду)
  • бросковая техника и упражнения на владение клюшкой
  • специальные комплексы на выносливость и координацию
  • самостоятельные тренировки, то есть упражнения, которые можно выполнять без посторонней помощи

Спрос на украинское

Актуальность такого формата подтверждают цифры: только за последний месяц обучающие видео собрали более 235 тыс. просмотров.

Подавляющее большинство зрителей - украинцы, что указывает на высокий спрос именно на родной спортивный контент.

Организаторы планируют и в дальнейшем расширять базу знаний, привлекая профессиональных игроков и тренеров к созданию новых форматов - от мотивационных роликов до интерактивов для болельщиков.

Ранее мы сообщили, что сборная Украины U-20 узнала всех соперников на ЧМ-2026 по хоккею.

Также мы писали, что Международная федерация хоккея проигнорировала рекомендации МОК относительно россиян с белорусами.

