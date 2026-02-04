Украинец покоряет Мадрид: Алексей Лень установил рекорд за "Реал"

Новый бомбардирский максимум украинца

Алексей Лень продолжает демонстрировать стремительный прогресс в составе "королевского" клуба.

Только недавно бигмен установил планку в 15 набранных очков в игре чемпионата Испании против "Сарагосы", однако уже в следующем еврокубковом противостоянии этот показатель был превзойден.

В битве с греческим "Панатинаикосом" украинец записал на свой счет 18 очков. Для достижения такого результата Леню понадобилось всего 16 минут и 43 секунды игрового времени.

Эффективность центрового впечатляет: он реализовал 5 из 6 бросков с игры и продемонстрировал высокую точность на линии штрафных, попав 8 из 10 попыток.

В актив игрока также вошли 5 подборов и 2 результативные передачи.

Драматическая развязка и турнирное положение

Несмотря на индивидуальный успех украинца, который стал самым результативным игроком своей команды, "Реал" не смог удержать победу.

Мадридцы лидировали с минимальным преимуществом в конце встречи, однако пропустили решающий бросок на последних секундах. Финальная сирена зафиксировала поражение испанского гранда со счетом 81:82.

Этот результат стал для подопечных Мадрида второй неудачей подряд в Евролиге.

Сейчас "сливочные" занимают четвертую строчку в общем зачете, имея в активе 16 побед при 10 поражениях.

Статистика и планы на будущее

Этот матч стал для 32-летнего Леня 13-м в текущем розыгрыше Евролиги. Стоит отметить, что до этого вечера его рекордом в турнире была отметка в 8 очков в противостоянии с "Миланом".

После перехода из НБА, где в прошлом сезоне украинец имел скромные показатели в составе "Лейкерс", Алексей стал ключевым элементом ротации мадридцев.

Свой следующий поединок в рамках Евролиги "Реал" проведет уже в четверг, 5 февраля. Соперником испанского клуба станет дебютант турнира - "Дубай".

Напомним, что действующее соглашение Леня с мадридцами рассчитано до лета 2027 года.