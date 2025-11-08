Украинец дебютировал за "Реал" в класико против "Барселоны": как прошел первый матч

Лень вернулся в Европу

Осенью 2025 года Лень подписал двухлетний контракт с "Реалом" после того, как покинул "Нью-Йорк Никс". Для украинца это первое выступление в Европе за последние 14 лет - в предыдущий раз он играл вне НБА в сезоне 2010/11 за "Днепр".

После двух матчей без попадания в заявку Лень получил свой шанс именно в испанском "класико" - традиционно одном из самых ожидаемых поединков сезона.

Дебют на паркете

Украинец начал игру на скамейке запасных, уступив место в старте основному центровому команды Вальтеру Таварешу.

Впервые Лень появился на паркете в начале второй четверти и провел в игре 4 минуты 6 секунд. За это время он заработал два персональных фола и не набрал очков.

Победа "Реала" и дальнейшие матчи

Команда Хесуса Матео уверенно контролировала игру, лидируя на протяжении всех четырех четвертей. Хотя "Барселона" сократила отставание в финале матча, "Реал" удержал победу - 101:92.

В чемпионате Испании мадридцы сейчас занимают пятое место, имея четыре победы в пяти матчах. Следующую игру они проведут в воскресенье, 9 ноября, против "Ховентута". Начало в 20:00.

Возвращение в Евролигу ожидается уже на следующей неделе - 11 ноября "Реал" сыграет с "Валенсией", а 13-го - с греческим "Панатинаикосом".

Карьера Леня в НБА

Алексей Лень был выбран в первом раунде драфта НБА-2013 под пятым общим номером.

За 12 сезонов в лиге он выступал за шесть клубов, среди которых "Финикс Санз", "Атланта Хокс", "Торонто Рэпторс", "Вашингтон Уизардс", "Сакраменто Кингз" и "Нью-Йорк Никс". Дольше всего украинец играл в "Финиксе" и "Сакраменто" - по пять сезонов в каждом.