ua en ru
Ср, 04 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Украина забила Англии, но не устояла: результаты старта нашей сборной в отборе на ЧМ

08:27 04.03.2026 Ср
2 мин
aimg Екатерина Урсатий
Украина забила Англии, но не устояла: результаты старта нашей сборной в отборе на ЧМ Женская сборная Украины по футболу (фото: uaf.ua)

Женская сборная Украины по футболу начала выступления в отборочном цикле к чемпионату мира-2027. В дебютном поединке "сине-желтые" встретились с мощной командой Англии и потерпели поражение со счетом 1:6.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Читайте также: "Шахтер" возглавил УПЛ после сенсационного 18-го тура

Стойкость в первом тайме и гол Калининой

Начало встречи оказалось обнадеживающим для украинского коллектива.

В течение первой половины игры подопечным удалось сдержать атаки действующих чемпионок Европы, сохранив собственные ворота нетронутыми.

Однако ситуация радикально изменилась сразу после перерыва.

На старте второго тайма Алессия Руссо в течение четырех минут оформила дубль, обеспечив англичанкам комфортное преимущество.

На 58-й минуте украинки смогли вернуть интригу: после розыгрыша стандартного положения полузащитница Яна Калинина реализовала первый же удар команды в створ ворот соперниц.

Разгромная концовка встречи

Несмотря на попытки сократить отставание, класс оппоненток стал решающим фактором.

На 64-й минуте Стенвей успешно исполнила пенальти, после чего преимущество Англии только росло. До финального свистка "сине-желтые" пропустили еще трижды.

Итоговый результат зафиксировал убедительную победу британской сборной.

Украина забила Англии, но не устояла: результаты старта нашей сборной в отборе на ЧМ

Женская сборная Украины по футболу (фото: uaf.ua)

Путь к Мундиалю для украинской команды является сверхсложным, ведь в группе присутствуют сильнейшие сборные планеты - Англия и Испания (действующие обладательницы мирового титула). Прямой пропуск на ЧМ-2027 получит только победитель группы.

Испания подтверждает класс: соперницы Украины не оставили шансов Исландии

Параллельно в нашей группе состоялась встреча других оппоненток. Действующие обладательницы мирового титула, испанки, уверенно разобрались со сборной Исландии - 3:0.

Клаудия Пина стала главной героиней вечера, оформив дубль (39 и 54 минуты), а точку в матче поставила Эдна Имаде на 76-й минуте.

Турнирная таблица группы А3:

  1. Англия - 3 очка (1 матч), разница 6:1
  2. Испания - 3 очка (1), 3:0
  3. Исландия - 0 очков (1), 0:3
  4. Украина - 0 очков (1), 1:6

Остальные команды дивизиона А будут бороться за дополнительные семь путевок через два этапа плей-офф.

Следующее испытание ждет украинок уже в субботу, 7 марта, в матче против сборной Испании.

Ранее мы рассказали о неожиданном возвращении в УПЛ легенды "Шахтера" Тараса Степаненко.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Сборная Украины Футбол
Новости
Бензин уже под 81 грн: что с ценами на АЗС и где топливо дешевле
Бензин уже под 81 грн: что с ценами на АЗС и где топливо дешевле
Аналитика
Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой