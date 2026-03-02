Украина во второй раз проиграла Испании в отборе на баскетбольный ЧМ-2027: остались ли шансы

Баскетбол. Квалификация ЧМ-2027, 4-й тур

Испания - Украина - 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

Детали матча

Старт поединка остался за испанцами: по итогам первой четверти соперник обеспечил себе гандикап в семь очков. Во второй десятиминутке "сине-желтым" удалось стабилизировать игру и не отпустить оппонента в отрыв - четверть завершилась вничью со счетом 12:12.

Наиболее зрелищным и результативным стал третий игровой отрезок. Несмотря на активное сопротивление украинцев, Испания выиграла четверть (24:22), увеличив общее преимущество до девяти пунктов. В последней десятиминутке преимущество хозяев стало еще более ощутимым, а финальная сирена зафиксировала поражение Украины со счетом 64:78.

В составе украинской сборной самым результативным игроком стал Андрей Войналович, который записал на свой счет 12 очков. Лишь на один балл меньше получил Александр Ковляр.

Турнирные перспективы

К серии матчей в феврале-марте украинцы подходили в статусе солидеров группы А, уступая испанцам лишь по разнице очков. Однако два поражения резко ухудшили турнирное положение нашей команды. Дело в том, что в параллельных поединках Грузия дважды одолела Данию и догнала "сине-желтых" по турнирным баллам. Более того, опередила по разнице игровых очков и вышла на вторую позицию.

Матчи группы А в феврале-марте:

Украина - Испания - 66:86

Дания - Грузия - 71:89

Грузия - Дания - 89:60

Испания - Украина - 78:64

Турнирная таблица

Испания - 8 баллов (разница очков +73) Грузия - 6 (+5) Украина - 6 (-4) Дания - 4 (-74)

Таким образом Испания почти гарантировала себе первое место в квартете. За вторую позицию будут бороться Украина и Грузия. Многое здесь решится в очном поединке, который состоится 2 июля и будет номинально домашним для "сине-желтых". Напомним, что в начале отбора украинцы в гостях одолели грузинскую команду со счетом 92:79.

Расписание оставшихся матчей:

2 июля

Испания - Дания

Украина - Грузия

5 июля

Дания - Украина

Грузия - Испания

Что дальше

Три лучшие команды по итогам первого раунда выйдут во второй этап отбора, где сформируют объединенную группу с тремя лучшими в квартете B (Греция, Черногория, Португалия, Румыния). При этом результаты матчей первого этапа между командами, которые пройдут дальше, сохранятся.

Матчи второго этапа стартуют в августе 2026 года, а завершатся - в марте 2027-го.

Чемпионат мира с участием 32-х команд состоится в августе-сентябре 2027 года в Катаре.