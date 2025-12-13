Украина вошла в топ-10 женской эстафеты Кубка мира в Хохфильцене

Женская сборная Украины по биатлону завершила эстафетную гонку на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене на 10-м месте, удержавшись в первой десятке после сложной борьбы на дистанции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнования.
Украинская команда активно начала гонку и после первого этапа находилась среди лидеров.
Благодаря быстрой работе на огневых рубежах Александра Меркушина использовала лишь один дополнительный патрон и после стрельбы стоя удерживала позиции в топ-3.
Кристина Дмитренко после своего этапа также оставалась в пятерке лучших, однако на дистанции потеряла несколько мест, сохранив около 20 секунд отставания от группы призеров.
Решающим в борьбе за высокие позиции стало выступление Дарьи Чалык.
Украинка смогла обойтись без штрафного круга, однако дополнительные патроны на стрельбе стоя отбросили команду за пределы топ-10.
Эстафету на заключительный этап Украина передала 12-й, уступив на круге соперницам из Швейцарии и Франции.
На завершающем этапе Анастасия Меркушина сумела отыграть несколько позиций.
Сначала она воспользовалась штрафными кругами у представительницы Эстонии, а на последнем круге дистанции опередила бельгийскую биатлонистку.
В итоге сборная Украины финишировала десятой.
Золото женской эстафеты завоевала команда Швеции, которая контролировала ход гонки от старта до финиша и завершила соревнования с преимуществом в 40 секунд.
Второе и третье места заняли сборные Норвегии и Германии соответственно.
...
10. Украина (0+12) +3:44.2
Ранее мы сообщали, как украинцы выступили в спринте юниорского Кубка IBU.
Также читайте, как украинка с идеальной стрельбой установила рекорд на Кубке IBU.