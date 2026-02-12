Украина в топ-6 Олимпиады впервые в истории: как команда сделала прорыв, несмотря на запреты

Новый формат и уверенный финиш в шестерке лучших

На Олимпийских играх-2026 соревнования в смешанной эстафете претерпели трансформацию: впервые в состав команд вошли женские двойки.

В борьбе против девяти сильнейших сборных мира украинский квартет продемонстрировал беспрецедентный для страны уровень подготовки.

Сборная Украины начала заезды четвертой.

После финиша последнего участника "сине-желтые" возглавили промежуточный зачет с результатом 3:46.174 минуты, оставив позади представителей Польши, Румынии и Китая. В итоговом протоколе украинцы заняли высокое шестое место.

Золотые награды с установлением рекорда трека завоевала Германия. Серебряные и бронзовые медали достались атлетам из Австрии и Италии соответственно.

Ход эстафеты: как распределились силы на дистанции

Украинская команда показала стабильность на всех этапах обновленной дисциплины:

Одиночные заезды: Юлианна Туницкая (56.392 сек) и Андрей Мандзий (55.498 сек) показали шестое время на своих отрезках.

Юлианна Туницкая (56.392 сек) и Андрей Мандзий (55.498 сек) показали шестое время на своих отрезках. Женские пары: Елена Стецкив и Александра Мох продемонстрировали седьмой результат.

Елена Стецкив и Александра Мох продемонстрировали седьмой результат. Мужские пары: Игорь Гой и Назарий Качмар завершили выступление с восьмым временем в своем сегменте.

До этого момента лучшим показателем Украины в эстафетах на Олимпиадах были 11-е места, которые команда занимала в 2014 и 2022 годах.

Таким образом, попадание в топ-6 стало первым случаем в истории, когда отечественные саночники оказались в десятке сильнейших в этой дисциплине.

Жест солидарности: поддержка Владислава Гераскевича

Кроме спортивного достижения, украинская делегация привлекла внимание мирового сообщества правозащитным жестом.

После завершения выступления санкари стали на колено и подняли вверх свои шлемы.

Эта акция стала ответом на дисквалификацию скелетониста Владислава Гераскевича, которого отстранили от Игр из-за попытки выступить в "шлеме памяти".

Во время попытки произнести слова поддержки атлету и Украине организаторы выключили спортсменам микрофоны.