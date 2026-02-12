Украина в топ-6 Олимпиады впервые в истории: как команда сделала прорыв, несмотря на запреты

Украинские саночники завершили выступления в смешанной эстафете на зимних Олимпийских играх с лучшим результатом в истории. Команда не только обновила национальный рекорд, но и провела акцию в поддержку Владислава Гераскевича.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнования.
На Олимпийских играх-2026 соревнования в смешанной эстафете претерпели трансформацию: впервые в состав команд вошли женские двойки.
В борьбе против девяти сильнейших сборных мира украинский квартет продемонстрировал беспрецедентный для страны уровень подготовки.
Сборная Украины начала заезды четвертой.
После финиша последнего участника "сине-желтые" возглавили промежуточный зачет с результатом 3:46.174 минуты, оставив позади представителей Польши, Румынии и Китая. В итоговом протоколе украинцы заняли высокое шестое место.
Золотые награды с установлением рекорда трека завоевала Германия. Серебряные и бронзовые медали достались атлетам из Австрии и Италии соответственно.
Украинская команда показала стабильность на всех этапах обновленной дисциплины:
До этого момента лучшим показателем Украины в эстафетах на Олимпиадах были 11-е места, которые команда занимала в 2014 и 2022 годах.
Таким образом, попадание в топ-6 стало первым случаем в истории, когда отечественные саночники оказались в десятке сильнейших в этой дисциплине.
Кроме спортивного достижения, украинская делегация привлекла внимание мирового сообщества правозащитным жестом.
После завершения выступления санкари стали на колено и подняли вверх свои шлемы.
Эта акция стала ответом на дисквалификацию скелетониста Владислава Гераскевича, которого отстранили от Игр из-за попытки выступить в "шлеме памяти".
Во время попытки произнести слова поддержки атлету и Украине организаторы выключили спортсменам микрофоны.
